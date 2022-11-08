仲 音

互联网是人类社会发展的重要成果，是人类文明向信息时代演进的关键标志。习近平总书记指出：“发展好、运用好、治理好互联网，让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任。”

11月7日，国务院新闻办公室发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书。白皮书以详实数据和大量事实，从构建网络空间命运共同体是信息时代的必然选择、中国的互联网发展治理实践、构建网络空间命运共同体的中国贡献、构建更加紧密的网络空间命运共同体的中国主张等方面，介绍新时代中国互联网发展和治理理念与实践，分享中国推动构建网络空间命运共同体的积极成果，展望网络空间国际合作前景，引发广泛关注。

互联互通是网络空间的基本属性，共享共治是互联网发展的共同愿景。随着新一轮科技革命和产业变革加速推进，互联网让世界变成了“地球村”，国际社会越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。作为全球最大的发展中国家和网民数量最多的国家，中国顺应信息时代发展趋势，坚持以人民为中心的发展思想，秉持共商共建共享的全球治理观，推动构建网络空间命运共同体。这一理念根植于“天下一家”“世界大同”的中国智慧，充盈着对人类共同命运与人类福祉的深切关怀，是人类命运共同体理念在网络空间的具体体现和运用，符合信息时代的发展规律、符合世界人民的需求与期待，为全球在尊重网络主权的基础上，推进网络空间发展和治理体系变革贡献了中国方案。

中国立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，建设网络强国、数字中国，在激发数字经济活力、推进数字生态建设、营造清朗网络空间、防范网络安全风险等方面不断取得新进展新成效，为高质量发展提供了有力服务、支撑和保障，为构建网络空间命运共同体提供了坚实基础。数字为证：截至2021年，中国数字经济规模达到45.5万亿元，占国内生产总值比重为39.8%；截至2022年6月，中国网民规模达10.51亿，互联网普及率提升到74.4%；截至2021年底，中小学互联网接入率达到100%……党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视互联网、大力发展互联网、积极运用互联网、有效治理互联网，中国网信事业取得历史性成就，亿万人民在共享互联网发展成果上拥有更多获得感，为构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间作出积极贡献。

习近平总书记强调：“网络空间是人类共同的活动空间，网络空间前途命运应由世界各国共同掌握。”北斗成为全球重要时空基础设施，中国云计算积极为非洲、中东、东南亚国家以及共建“一带一路”国家提供云服务支持，连续多年在浙江乌镇举办世界互联网大会……中国不断深化网络空间国际交流合作，秉持共商共建共享理念，加强双边、区域和国际对话与合作，致力于与国际社会各方建立广泛的合作伙伴关系，深化数字经济国际合作，共同维护网络空间安全，积极参与全球互联网治理体系改革和建设，促进互联网普惠包容发展，与国际社会携手推动构建网络空间命运共同体。今天，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识和积极行动，不断彰显出造福人类、影响世界、引领未来的强大力量。

浩渺行无极，扬帆但信风。互联网是人类的共同家园，让这个家园更繁荣、更干净、更安全，是国际社会的共同责任。白皮书郑重宣示：“中国将一如既往立足本国国情，坚持以人为本、开放合作、互利共赢，与各方一道携手推动构建网络空间命运共同体，让互联网的发展成果更好地造福全人类。”面向未来，广泛凝聚理念共识，不断激发创新活力，持续深化务实合作，携手构建网络空间命运共同体，就一定能用智慧之光照亮前行之路，共同创造人类更加美好的未来！

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 02 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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