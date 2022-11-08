本报记者

11月5日，习近平主席以视频方式出席在湖北武汉举行的《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式并发表致辞，引发热烈反响。习近平主席指出：“中国湿地保护取得了历史性成就，湿地面积达到5635万公顷，构建了保护制度体系，出台了《湿地保护法》。中国有很多城市像武汉一样，同湿地融为一体，生态宜居。”

山东东营黄河三角洲湿地，一只只天鹅在水面上展翅飞翔；湖南洞庭湖，候鸟鸣唱，江豚欢跃，麋鹿奔跑；深圳福田，大片红树林湿地景色宜人，与城市融为一体……新时代这十年，我国以前所未有的力度推进生态文明建设，努力建设人与自然和谐共生的现代化，全面推进湿地保护修复，实施湿地保护修复项目3400多个。目前，我国已有64处国际重要湿地、29处国家重要湿地、1021处省级重要湿地，设立了901处国家湿地公园。

《湿地公约》第十四届缔约方大会主题为“珍爱湿地，人与自然和谐共生”。大会在“百湖之市”“湿地之城”中国武汉设线上线下主会场，在《湿地公约》秘书处总部瑞士日内瓦设线上线下分会场，将审议通过《2025后全球湿地保护发展战略框架》。保护修复湿地，建设人与自然和谐共生的现代化，世界瞩目中国智慧、中国方案和中国力量。

湿地保护修复取得历史性成就，发生历史性变革

湿地与森林、海洋并称为地球三大生态系统，具有涵养水源、调节气候、改善环境、维护生物多样性等多种生态功能，被形容为“地球之肾”。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视湿地保护修复工作，将其作为生态文明建设的重要内容，作出一系列决策部署。以习近平生态文明思想为根本遵循和行动指南，我国湿地保护修复取得历史性成就，发生历史性变革。

走进湖北石首麋鹿国家级自然保护区，只见数百头麋鹿正在天鹅洲长江故道的湿地浅滩中觅食、嬉戏。保护区管护科研科副科长杨涛和同事用望远镜等设备，对麋鹿群进行着观测。

麋鹿是国家一级重点保护野生动物。上世纪90年代初，湖北省政府批准在石首天鹅洲湿地设立麋鹿保护区，并从北京南海子引入64头人工饲养的麋鹿，进行野化训练，恢复野生种群。杨涛说：“近年来，保护区大力实施退耕还湿，将3000亩意杨林砍伐或移栽，改种本地的旱柳、枫杨等湿地植物，恢复湿地系统，保证麋鹿食源。”

经过持续努力，保护区及周边的麋鹿种群数量增加到2500多头，生物多样性也得到显著恢复。保护区记录到的国家一、二级重点保护物种达56种，近年来先后发现了东方白鹳、黑鹳等珍稀濒危鸟类和兽类，而且其数量不断增加。

“新时代十年，我国推进生态保护的力度前所未有，保护区的建设、发展进入了快车道。”保护区管理处副主任易红新说。

湖北是湿地大省。截至2021年底，湖北已有国际重要湿地4处、国家重要湿地8处、省级重要湿地54处；已建立国家湿地公园66处、省级湿地公园38处、湿地保护区（小区）72处。湖北的国家重要湿地、国际重要湿地、国家湿地公园数量分别位居全国第一、二、三位。

“千湖之省”湖北湿地生态环境的巨大变化，是我国以最严格的制度、最严密的法治保护湿地并取得显著成效的一个生动缩影。

新时代十年，我国形成科学保护湿地的理念原则和做法经验，并上升为法律制度。

2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议表决通过湿地保护法，自今年6月1日起施行，为强化湿地保护修复、实现湿地保护高质量发展提供了坚实法律保障。湿地保护法立足湿地生态系统的整体性保护修复，确立了“保护优先、严格管理、系统治理、科学修复、合理利用”的原则。

新时代十年，我国建立完善相关制度，湿地保护修复制度体系不断完善。

随着生态文明体制改革深入推进，湿地保护修复制度建设取得突破性进展。2016年，中央深改组第二十九次会议审议通过《湿地保护修复制度方案》，国务院办公厅印发该方案，成为指导全国湿地保护修复的纲领性文件。国家和省级层面陆续出台实施方案，做好贯彻落实工作，28个省（区、市）制修订了省级湿地保护法规，湿地保护修复制度体系不断完善。

“目前，我国湿地类型自然保护地总数达到2200多个。在全球43个国际湿地城市中，我国占13个，数量位居第一。”国家林业和草原局湿地管理司副司长鲍达明说。

多措并举保护修复湿地生态环境，产生显著生态效益、社会效益和经济效益

秋高气爽，水光潋滟，水鸟翩飞。秋日里的浙江杭州西溪国家湿地公园，游客们流连忘返。

2020年3月31日，习近平总书记来到西溪国家湿地公园，察看湿地保护利用情况。习近平总书记强调，水是湿地的灵魂，自然生态之美是西溪湿地最内在、最重要的美。要坚定不移把保护摆在第一位，尽最大努力保持湿地生态和水环境。

生态优先，保护第一。西溪国家湿地公园持续加强湿地保护修复，保持良好的湿地生态和水环境。目前，西溪七成面积为湖漾、沼泽等各类湿地，水质总体保持在Ⅲ类，成为东方白鹳、白尾海雕等20多种国家一级及二级重点保护野生动物的栖息地。这个曾经污水横流、杭州人“绕着走”的地方，如今被列入国际重要湿地名录，成为杭州一张亮闪闪的城市名片。

“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。”党的十八大以来，各地区各部门因地制宜、多措并举保护修复湿地生态环境，产生了显著的生态效益、社会效益和经济效益。一处处人与自然和谐共生的美丽湿地，成为“绿水青山就是金山银山”的生动写照。

——人工修复与自然恢复相结合，改善湿地生态系统。

广西北海滨海国家湿地公园内，新种下的珍稀红树植物榄李的幼苗生机盎然。“去年秋天育出榄李幼苗后，经过一年多的精心呵护，部分符合条件的幼苗被移植到滩涂上。”湿地公园管理处监测部部长邓秋香说，他们将继续努力攻克技术难点，让珍稀红树植物得到更好的保护和繁育。

2014年至2021年，湿地公园利用中央、自治区及地方财政湿地补助资金2400多万元，开展了9个红树林湿地保护与生态恢复建设项目，新种植红树林33亩，红树林生态恢复面积达2000多亩。同时，对园区部分区域实施封闭式管理。通过人工修复及自然恢复相结合的方式，湿地生态系统得到明显改善。

——自觉划定生态保护红线，在发展中“留白”“增绿”。

浙江宁波杭州湾国家湿地公园，广阔水面在阳光下波光粼粼，不时有水鸟掠过。随着杭州湾跨海大桥建成，杭州湾南岸成了宁波对接上海的最前沿。不少人曾建议在滩涂湿地上布局大项目，让黄金区块产生黄金效益。但宁波市委、市政府慎重考虑，最终决定让这片土地的1/5“留白”，投入3亿元建起一个湿地公园。

“强化管理和保护后，水鸟种群密度平均每公顷超过17只，比以前增加了6倍。”长期在这里开展监测项目的中国林科院亚林所研究人员焦盛武说，湿地公园生物群落类型日益丰富，目前已发现鸟类303种。

擦亮湿地公园这张金名片，杭州湾新区汇聚多家世界500强企业，成为长三角经济发展速度最快的区域之一。

——加强小微湿地保护修复，让人们在家门口享受生态福祉。

位于湖北武汉市江汉区金融街的西北湖公园，是一处面积约1公顷的小微湿地。“以前湖水不大干净，哪像现在这么清澈透亮！”附近居民王大爷每天早上都会来湖边打太极拳，亲眼见证了湖水的显著变化。

“我们采用‘食藻虫引导的水下生态修复技术’等有效措施，构建出了‘食藻虫—水下森林—水生动物—微生物群落’的共生体系，显著改善了湿地生态环境。”武汉市湿地保护中心高级工程师李鹏说。

武汉市园林和林业局有关负责人介绍，武汉制定了小微湿地保护与修复指南，积极建设湿地公园、环湖绿道，让市民在家门口就可以亲近湿地、享受良好生态福祉。目前，全市已建设小微湿地23处，预计今年底将达到32处。湿地生态服务范围，由传统的湿地保护区、湿地公园向城市中心区域拓展。

最近，“驻华外交官看湿地”活动在北京举行。来自新西兰、纳米比亚等14个国家的外交官，实地考察野鸭湖国家湿地公园生态修复示范项目，了解中国湿地保护成效、经验做法。多位外交官表示，对中国湿地保护印象深刻，高度认可中国生态保护治理取得的成效。

坚持站在人与自然和谐共生的高度谋划湿地保护，推动湿地保护事业高质量发展

今年1月发布的2021年《中国国际重要湿地生态状况白皮书》显示，中国国际重要湿地生态状况总体保持稳定，总体水质呈向好趋势，生物多样性丰富度进一步提高。自1992年加入《湿地公约》至今，中国政府与国际社会共同努力，在应对气候变化、湿地退化等全球性挑战方面采取积极行动，通过开展湿地调查监测和保护修复工程等措施，全面强化湿地保护修复，湿地生态状况持续改善。中国以占全球4%的湿地，满足了世界1/5人口对湿地的生产、生活、生态等多种需求，为全球湿地保护和合理利用作出了重要贡献。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。”党的二十大报告还提出，推行草原森林河流湖泊湿地休养生息，实施好长江十年禁渔，健全耕地休耕轮作制度。

习近平主席以视频方式出席在武汉举行的《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式并发表致辞时强调：“中国将建设人与自然和谐共生的现代化，推进湿地保护事业高质量发展。”

奋进新征程，怎样进一步保护修复湿地？

国家林业和草原局有关负责人表示，将深入学习贯彻党的二十大精神，继续深入贯彻落实习近平总书记关于湿地保护的重要指示批示精神，全面加强湿地保护工作。继续组织实施《红树林保护修复专项行动计划（2020—2025年）》，严格保护现有红树林，科学开展红树林的生态修复，到2025年，营造和修复红树林1.88万公顷；将编制实施互花米草防治专项行动计划，科学指导各地开展防治。

今年6月1日起实施的湿地保护法是我国首部专门保护湿地的法律。国家林业和草原局等部门将建立保护协作机制，建立和完善湿地资源调查评价、面积总量管控、分级管理、生态修复等重要配套制度，全面贯彻落实湿地保护法。各省、自治区、直辖市将根据本地实际，修订完善新的地方湿地保护法规，为湿地保护修复保驾护航。

近日，国家林业和草原局、自然资源部联合印发了《全国湿地保护规划（2022—2030年）》。有关部门和地区将以实施规划为抓手，进一步统筹湿地保护管理，重点在“三区四带”生态功能严重退化的湿地开展综合整治和系统修复，优先在30个重点区域实施湿地保护修复项目。

国家林业和草原局有关负责人表示，将继续秉持尊重自然、顺应自然、保护自然的原则，完善湿地分级分类管理，加大重要湿地的保护和监督管理力度，探索推行湿地休养生息的体制机制，强化江河源头、上中游湿地和泥炭地整体保护，减轻人为干扰，加强江河下游及河口湿地保护，改善湿地生态状况。践行绿水青山就是金山银山的理念，以国家湿地公园为平台，进一步探索生态产品价值实现的有效机制，坚持站在人与自然和谐共生的高度谋划湿地保护，推动湿地保护事业高质量发展。

（本报记者刘毅、寇江泽、范昊天、强郁文、庞革平）

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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