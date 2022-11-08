本报记者 张 璁

国务院新闻办公室11月7日发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书，并举行新闻发布会，介绍白皮书有关情况。

据介绍，白皮书由前言、正文和结束语三部分组成，共约2.4万字。其中，正文包括四个部分，分别是“构建网络空间命运共同体是信息时代的必然选择”“中国的互联网发展治理实践”“构建网络空间命运共同体的中国贡献”以及“构建更加紧密的网络空间命运共同体的中国主张”。

“网络空间治理呼唤更加公平、合理、有效的解决方案，全球性威胁和挑战需要全球共同携手应对。”国家互联网信息办公室副主任曹淑敏表示，习近平总书记提出共同构建网络空间命运共同体重要理念，深入阐释了全球互联网发展治理的一系列重大原则和主张。

据介绍，中国互联网的发展治理实践，为中国的高质量发展提供了有力支撑。2021年，中国数字经济规模达到45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%，数字经济已经成为推动经济增长的主要引擎之一。

关于推进网络强国建设，国家互联网信息办公室政策研究局局长杨树桢从7个方面对未来构想予以阐述：以加强网络内容建设塑造主流舆论新格局，以健全网络综合治理体系推动形成良好网络生态，以加强数字中国建设助力中国式现代化，以信息领域核心技术突破推动高水平科技自立自强，以维护网络安全和数据安全推进国家安全体系和能力现代化，以构建网络空间命运共同体推动构建人类命运共同体，以建设具有国际竞争力的网信人才队伍推进建设人才强国。

“近年来，中国不断深化网络空间国际交流合作。”曹淑敏表示，在数字经济合作上，推进全球信息基础设施建设，积极参与G20、APEC、金砖国家等多边框架下数字经济合作，为全球数字经济发展作出了积极贡献。在网络安全合作上，与国际社会携手提高数据安全和个人信息保护合作水平，共同打击网络犯罪和网络恐怖主义。与81个国家和地区的274个计算机应急响应组织建立了“CNCERT国际合作伙伴”关系。在网络空间治理上，积极开展网络空间多双边交流合作，推动全球互联网治理体系改革和建设。搭建起世界互联网大会（乌镇峰会）等国际交流平台，今年7月，世界互联网大会国际组织正式成立。

国家互联网信息办公室国际合作局局长祁小夏表示，个别国家4月份发起所谓的“互联网未来宣言”，企图将自己的标准强加于人，在互联网领域以意识形态划线，制造分裂对抗、违背国际规则。“我们在白皮书中提出了‘构建更加紧密的网络空间命运共同体的中国主张’，倡导开放、合作、包容、互鉴，主张网络空间是人类的共同家园，网络空间的未来应由世界各国共同掌握，而不应由一个国家或者几个国家说了算。”祁小夏说。

中国互联网发展和治理实践为构建网络空间命运共同体探索了经验，也贡献了中国智慧和中国方案。“‘美人之美、美美与共’，我们非常支持多元化的探索与实践，而不是把自己的模式强加于人。”曹淑敏说，中国始终坚持尊重网络主权，尊重各国自主选择网络发展道路、网络管理模式、互联网公共政策以及平等参与全球网络空间治理的权利。“世界各国文明形态多样，都应该也都一定能够找到适合自己的互联网发展治理之路。”曹淑敏表示。

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 02 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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