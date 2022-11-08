原标题：进博进行时 | 中国太保总裁傅帆：保险创新推进大健康产业新格局

11月5日，第五届虹桥国际经济论坛“推动产业高质量发展 共建人类卫生健康共同体”分论坛在上海举行。来自国内外的政府官员、院士专家、企业代表等嘉宾，围绕全球公共卫生治理体系变革、推进健康产业高质量发展、发挥青年群体在国民健康体系建设和经济社会可持续发展中的作用等问题，进行深入研讨。中国太保总裁傅帆出席论坛并作为特邀嘉宾做主旨发言。

虹桥国际经济论坛是中国国际进口博览会的重要组成部分，“推动产业高质量发展，共建人类卫生健康共同体”分论坛由商务部主办，旨在为促进全球实现可持续发展和包容性增长、建设全球公共卫生治理体系和共建人类卫生健康共同体，提供富有建设性的对话机遇。

傅帆在发言中指出，大健康产业关乎人的全面发展和全球可持续发展目标的实现，是我们这个时代的“必答题”。中国太保作为国家多层次社会保障体系的重要参与方和医疗健康产业的重要投资方，将从三方面为“打造人类卫生健康共同体”贡献太保智慧、太保方案、太保力量。一是以国家战略为“立足点”，创新发展模式，激发大健康产业发展动能；二是以长期主义为“价值观”，扩大服务供给，实现大健康产业价值创造；三是以共创共赢为“方法论”，保持开放合作，提高大健康产业发展效能。

中国太保在2020年全面启动“大健康”战略，以广大客户群体为基础、以保险支付为手段、以投资健康医疗产业为牵引，建设“保险+”新生态。面向未来，中国太保将始终坚持金融保险的政治性、人民性，服务实体经济、坚持高质量发展、增进民生福祉，通过不断创新，为“打造人类卫生健康共同体”贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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