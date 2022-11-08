新华社记者邹多为、潘洁

原标题：新华全媒+｜新闻分析：从前10个月进出口“成绩单”看中国外贸韧性

7日，海关总署发布我国前10个月外贸“成绩单”：进出口总值34.62万亿元，同比增长9.5%。从累计看，以人民币计价，进口增速与前三季度持平，出口略有回落。业内人士认为，严峻复杂的外部环境下，我国外贸虽然面临一定压力，但韧性不减。

稳外贸对稳住经济大盘意义重大。海关总署统计分析司司长李魁文表示，前10个月接近10%的同比增速，表明我国外贸顶住了多重超预期因素冲击，规模、质量、效益同步提升。

中国社科院财经战略研究院国际经贸研究室副主任张宇认为，面对国际地缘政治冲突和新冠肺炎疫情等不利影响，叠加去年我国外贸保持高位运行，今年前10个月进出口能够保持稳定增长实属不易。这其中离不开稳经济一揽子政策和接续措施的落地显效，也与我国外贸结构和区域布局持续优化密不可分。

——不断拓宽的国际“朋友圈”是重要原因。前10个月，我国与东盟、欧盟、美国等主要贸易伙伴均保持良好经贸往来。其中，与东盟贸易总值为5.26万亿元，增长15.8%，占我国外贸总值的15.2%，东盟作为我国最大贸易伙伴的地位进一步巩固。

尤为值得注意的是，同期，我国对“一带一路”沿线国家贸易大幅增长：合计进出口11.23万亿元，增长20.9%，同比增速高出全国外贸整体增速11.4个百分点，拉动整体进出口增长6.1个百分点。

——外贸经营主体活力增强是主要拉动力。前10个月，民营企业进出口同比增长14.4%，占我国外贸总值的50.4%，比去年同期提升2.2个百分点。其中，有进出口实绩的民营企业数量48.48万家，同比增加7.4%。

张宇认为，今年以来，一系列助企纾困、保市场主体等政策措施先后出台有力激发了外贸企业活力，跨境电商、市场采购贸易方式等新业态新模式的发展也成为外贸稳定运行的积极因素。

近日，青岛西海岸新区的青岛跨境电商产业园内一片繁忙，工人正加紧备货、调拨。

“今年企业备货比往年更早一些。”青岛海关所属黄岛海关口岸监管处监管六科科长王振鹏介绍说，“各大平台的促销、预售大部分从10月底就开始了。根据往年经验，‘双十一’期间是电商销售高峰。我们采取了一系列举措，全力应对跨境电商商品销售大幅增加的情况。”

——高附加值、高技术产品的竞争力也在显现。前10个月，我国机电产品出口11.25万亿元，同比增长9.6%，占出口总值的57.1%。其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等出口分别增长116.2%、87.1%和78.6%。

李魁文表示，电动载人汽车出口翻倍，锂电池、太阳能电池等机电产品出口增长八成左右，体现了我国出口结构的升级优化。

同时还要看到，受外需疲弱、人民币汇率波动等多重因素影响，按美元计，10月我国进出口总值同比下降0.4%，外贸增速放缓。随着世界经济和全球贸易增长动能减弱，外贸发展面临的一些新的不确定性，也使得部分市场主体预期转弱。

展望四季度，商务部新闻发言人束珏婷表示，稳住外贸基本盘存在不少困难和挑战，我国外贸稳定增长仍具备诸多有利条件。综合看，中国外贸有着良好的产业基础，外贸企业履约、创新能力不断增强，与全球市场的贸易往来更加紧密。“我们将努力保持外贸运行在合理区间，实现全年保稳提质目标，继续为国民经济恢复向好作出积极贡献。”

(责编：赵竹青、陈键)

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