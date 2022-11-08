原标题：共绘美丽乡村 筑梦乡村振兴

剪裁、平车、熨烫……走进纳雍经开区的贵州森雍手袋制造有限责任公司车间内，机器轰鸣，工人们正专注手头的工作。这里吸引了不少外地务工返乡的人们来这里务工，“离家近，工资和总厂差不多。”工人蔡明说。

近年来，贵州纳雍县以生态、产业、人才、文化、组织振兴为抓手，着力绘就农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的壮美画卷。如今的纳雍，经济社会发展取得历史性成就，人民生活水平不断提高，各方面工作都取得显著成绩，在推动高质量发展上步履铿锵。

林下“裂变” 青山促发展

走进纳雍化作林场，林下的林禽基地映入眼帘。林间，1.1万余羽纳雍滚山鸡悠然地散游觅食。

林禽基地负责人介绍，基地和贵州大学、中国农业大学等科研教学单位建立合作，努力把滚山鸡品牌做大做响。纳雍县正积极重点培育打造“纳雍红托竹荪”和“纳雍滚山鸡”为主的特色农产品品牌，这些获得“纳雍土鸡”“纳雍乌骨鸡”地理标志的滚山鸡，不仅拓宽了群众增收渠道，还推进了乡村振兴的希望。

据悉，纳雍县深入实施绿色经济倍增计划，大力推行绿色制造、绿色消费、绿色出行、绿色办公，积极培育绿色企业，依托绿色资源，积极探索林下经济立体化发展新路子，以国有纳雍林场、化作林场及厍东关乡等为试点，发展林下种养业16万余亩，实现产值1.8亿元。

近年来，纳雍深入实施大生态战略行动，统筹推进山水林田湖草综合治理和生态保护修复、国家储备林、石漠化综合治理等重大工程建设，完成营造林5.8万亩，治理水土流失面积75平方公里，新增绿地102.6公顷，森林覆盖率提高到64.27%。。

创新基层治理 共绘乡村美

走进纳雍县龙场镇龙场社区，社区猪市坝组住户蒙文雄正配合联户长做基层纠纷、收集社情民意走访排查。

“去年以来，大家常来排查化解纠纷，我们寨上吵吵闹闹的现象基本没了！”蒙文雄说。

据悉，龙场镇辖24个村（社区）共11579户居民，为推进基层社会治理，从2021年下半年开始，龙场镇成立基层社会治理工作领导小组，协调指导全镇基层社会治理工作，并相应设置“一个中心”、“一张网”、“十联户”，通过司法所、法庭、公安派出所等单位和各村（社区）网格长、网格员、联户长等联动发力，走访排查化解纠纷。

在启动实施“一中心、一张网、十联户”基层社会治理机制后，龙场镇大坡村联户长排查矛盾纠纷时，发现本村村民高进贤与高邦礼因土地上的树木权属发生纠纷。经协调，高邦礼支付高进贤1000元管理费后，树归高邦礼所有，纠纷得以成功化解。

2022年以来，该镇各村（社区）网格长联合网格员、联户长、村警等就走访排查出矛盾纠纷100余件次，通过网格长组织网格员、联户长等进行调解，全部化解成功。

龙场镇的治理实践成为纳雍县“一中心、一张网、十联户”基层社会治理工作的缩影。

近年来，纳雍县探索出“一张网一中心十联户”“党建+积分”管理，“红黑榜”“乡村法律顾问制度”“诉调对接”等一批基层治理的创新机制，以及“七人议事”“百姓讲评”等群众自治制度，为纳雍高质量发展提供制度保障。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经