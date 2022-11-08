原标题：推动实现全体老年人享有基本养老服务

11月5日至6日，由中国社会保障学会、中国红十字会总会事业发展中心、江西省红十字会共同主办，中国社会保障学会养老服务分会、南昌市红十字会承办的第八届中国养老服务业发展高层论坛在江西省南昌市举办。本届论坛以“推动实现全体老年人享有基本养老服务”为主题，分析探讨社区养老服务体系现状和发展趋势，总结我国在社区养老服务建设方面的成绩和经验，研究提出推动社区养老服务发展的对策和建议为主旨。

开幕式上，全国人大常委会副委员长、中国红十字会会长陈竺在视频讲话中指出，养老服务是重要的民生事业，关系到千家万户的幸福，希望各级红十字会积极发挥自身优势、动员各方力量、突出工作重点，不断探索红十字会参与养老服务的模式和途径，全面推动红十字会养老服务工作再上新台阶。

中国红十字会党组成员、副会长尹德明宣读了十届全国政协副主席张怀西向论坛发来的贺信。贺信指出，中国养老服务业发展高层论坛已经成为国内养老服务领域理论研究与实践探索的重要交流平台，产生了较好的社会影响。本届论坛上，希望大家开拓创新、建言献策，共同推动我国社区养老服务向更高水平更高质量发展，更好满足人民群众日益增长的养老服务需求。

全国人大常委会委员、中国社会保障学会会长、中国人民大学教授郑功成在致辞中指出，未来五年的重要任务就是要着力推动实现全体老年人享有基本养老服务，而同时促进养老事业与养老产业全面快速发展构成了实现这一目标的前提条件。高质量的养老服务业更是解除老年人后顾之忧并安享有质量的晚年生活的关键所在。我们需要加快完善养老政策支持体系，充分调动政府、市场、社会和个人及家庭四种资源，以有效供给满足有效需求，在夯实兜牢失能、困难老年人服务保障底线的同时，促使养老服务业真正成为普惠全体老年人、释放老年消费潜力、助力国民经济高质量发展的重要着力点，进而成为老年人走向富裕的有效依托。

中国红十字会总会事业发展中心主任江丹表示，实施积极应对人口老龄化国家战略关键要解决好四方面问题，一是着力增强全社会实施积极应对人口老龄化国家战略的思想观念。二是着力完善老龄政策制度。三是着力完善养老服务体系。四是着力健全养老工作体制机制。

开幕式后举行了主论坛。中央党校（国家行政学院）教授、中国社会保障学会养老服务分会会长青连斌围绕“社区养老服务发展的方向”；第十二届全国人大常委会副秘书长李连宁以“积极开展老年人法律服务”为题；民政部政策研究中心主任王杰秀以“居家社区机构养老服务的优势互补与资源整合”为题；中国老龄事业发展基金会理事长于建伟围绕“坚持四个统筹促进社区养老服务高质量发展”；江西省红十字会党组书记、常务副会长龚建辉以“应对人口老龄化，托起幸福夕阳红”为题；复旦大学中西医结合研究院院长董竞成以“医学本质的变化与老年人健康维护”为题；江西财经大学副校长李春根围绕“积极老龄化视角下老年社会参与型养老服务体系发展”分别作了主题演讲。

主论坛后，举办了“第四届红十字养老服务论坛”“构建康养产业生态，赋能革命老区养老发展”“助力革命老区康养产业发展分论坛”及“第二届中国老年人权益保护与法律援助论坛”四个分论坛。与会专家学者，省、市红十字会负责人，养老院院长，企业家等分别进行了演讲和经验分享。论坛举办期间与会代表还参观考察了南昌市社区养老服务试点及红十字博爱家园。

(责编：赵竹青、陈键)

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