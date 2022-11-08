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中国电科携电子装备网络安全等6类485款展品亮相珠海航展

2022年11月08日08:58 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国电科携电子装备网络安全等6类485款展品亮相珠海航展

　　备受瞩目的第十四届中国国际航空航天博览会(即珠海航展)即将在广东珠海拉开帷幕。记者11月7日从珠海航展主办单位之一的中国电子科技集团有限公司(中国电科)获悉，其连续五届参展，今年将推出电子装备、网信体系、产业基础、网络安全、前沿专题、品牌文化形象6大展区共485款展品，包括军品210款、民品275款，其中，35款为大型实装、63款为首展。

　　——电子装备是中国电科具备硬核优势的领域，本次珠海航展电子装备板块彰显中国电科的电子装备体系化、谱系化、模块化输出能力。参展军品包括预警探测、情报侦察、电子对抗、网络通信4个领域132款展品，民品包括民用雷达、民用通信、民机电子、北斗导航4个领域70款展品，还开辟独立的航天专题展区推出14款展品。

　　——网信体系板块，中国电科推出21款军用解决方案，24款民用解决方案。同时，推出数据链、反无人机2个专题展区共19款展品。本板块还首次设置网信体系指挥大厅，可让观众身临其境领略“全域指挥控制”的魅力。

　　——产业基础板块展现中国电科完备的基础产品谱系和产业链体系，推出集成电路、核心电子元器件、特色电子功能材料、高端电子制造装备、测试仪器5个领域共105款展品，展现以基础支撑解决“卡脖子”问题的能力。

　　——网络安全板块，体现以密码为核心的网络安全综合解决方案输出能力，中国电科为此次珠海航展带来全谱系网络安全产品，包括网络安全防护、网络安全监管、密码能力、安全能力建设、信创5个领域共36款产品，并首次设置网络靶场沉浸式体验互动区。

　　——前沿专题板块是中国电科在珠海航展上首次设置，其以国家所需、行业所趋、电科所能为主线，展示前沿热点领域新质产品和技术研发能力，重点推出无人协同作战、新概念武器、科技抗疫、人工智能4个领域共64款解决方案，展品突出互动体验，并向观众开放大型方舱等实装上车体验。

　　——品牌文化形象区也是中国电科在珠海航展上首次设置，其以中国电科参与各类重大事件为线索，推出一批企业文化作品，通过数字化手段和空间一体化设计营造中国电科品牌氛围，推介品牌形象、展现发展历程，提升品牌文化软实力。

　　中国电科立足“军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量”三大定位，本次珠海航展除推出一系列高科技硬核展品外，还将在航展期间举行论坛、签约、谈判、产品发布会、重点用户现场洽谈等活动，其中，将联合国家国防科工局首次举办“珠海论坛之网信国际合作论坛”。(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、陈键)
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