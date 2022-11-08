原标题：10月末中国外汇储备规模为30524亿美元

中国国家外汇管理局7日公布数据显示，截至2022年10月末，中国外汇储备规模为30524亿美元，较9月末上升235亿美元，升幅为0.77%。此外，中国黄金储备为6264万盎司；按SDR(特别提款权)计，中国外汇储备为23785.88亿SDR。

国家外汇管理局表示，2022年10月，受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数小幅下跌，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟对中新社记者表示，在其他主要经济体进一步收紧货币政策，且经济滞胀预期浮现引致美元指数和全球金融市场波动率加大的情况下，10月份中国外汇储备规模稳中有升，境内外汇供求延续基本平衡，跨境资金流动理性有序，可谓难能可贵。

庞溟称，总的来说，由国际收支带来的外储规模环比保持稳定，说明了中国外汇市场运行总体平稳、境内外汇供求保持基本平衡、宏观经济保持稳健态势，这些均为外汇储备规模保持总体稳定提供强有力的支撑。

中国民生银行首席经济学家温彬则表示，当前外部环境不稳定不确定因素增多，特别是欧美国家持续加息引发全球需求回落，经济增长乏力，国际金融市场波动加大。不过，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，10月中国货物贸易实现顺差851亿美元，持续保持高位，经常账户和直接投资等国际收支基础性顺差继续在跨境资金流动中发挥稳定性作用，有利于支持外汇储备规模保持总体稳定(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、陈键)

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