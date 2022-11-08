原标题：“携手构建网络空间命运共同体精品案例”8日发布

“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动，将于11月8日下午3时，在云舟宾客中心乌镇厅举办，12项精品案例即将亮相。

据了解，该活动呈现三大亮点：

全球性实践样本。世界互联网大会前期共征集到申报案例200余项，20余位国内外各领域权威专家组成评审委员会，遴选出12项精品案例。

生动化现场讲述。采用现场“讲故事”的形式，全景式展现全球各方在网络基础设施建设、网上文化交流、数字经济创新发展、网络安全保障和网络空间国际治理五大领域中形成的实践案例。

沉浸式视听盛宴。将首次运用机械臂数控LED屏、裸眼3D等创新手段，为观众带来一场精彩盛会。（光明网记者王焕君）

(责编：赵竹青、陈键)

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