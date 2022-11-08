11月6日，中国国际进口博览会（简称进博会）的官方配套活动——“2022气候变化与低碳发展论坛”举行。论坛由中国国际贸易促进委员会、联合国工业发展组织共同主办。众多政商学界人士出席，围绕“应对气候变化，助力低碳发展”主题展开探讨。

美克生能源副总裁刘双宇与优秀企业探讨低碳话题。（受访者供图）

在论坛专题研讨环节，美克生能源副总裁刘双宇与晶科能源、利洁时中国、德勤中国等企业共同对低碳话题各抒己见。

刘双宇表示，绿色低碳已经成为社会共识。绿色发展进程中，平衡“发展”和“环境”作为一个理想主义+现实主义的关键话题，意味着既要有长远定力，又要有现实方案。

他还提出，从电力系统的视角来看，绿色低碳发展要在电力供给侧，大力推进风光等可再生能源高比例快速发展，在电力需求侧，以绿色能源高比例替代非绿色能源的消耗。由此，在“发展”和“环境”方面会衍生出两个突出矛盾，一是高比例风光和电动汽车快速增长带来的与民生息息相关的电力系统运行安全问题；二是绿色低碳发展给予制造业企业带来的附加能源消耗成本和碳排放成本。从能源领域的视角来看，大力发展储能技术平衡电力供需波动以及做好企业侧精益化能源管理是解决上述矛盾的主要方向。

刘双宇介绍，美克生能源深耕“储能安全”和“数字能源”领域多年，历经数年技术攻关和产品沉淀，开发出锂电池预防性诊断系统，将“血液级”数字安全诊断技术融入到储能系统产品的设计、生产和交付中。其坚实的数字化能力，结合分布式光伏+用户侧储能的投资运营业务，正从企业降本增效的实际需求出发，与企业一同平衡“发展”与“环境”的关系。

最后，他表示，希望与横向的竞争伙伴、纵向的协作伙伴共同努力，连接电力系统各个节点，践行绿色发展理念，构建起一个运行安全、自给自足、交易畅通、机制健全的能源互联网商业体系。

(责编：董童、李源)

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