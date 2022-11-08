原标题：合生创展：不被定义的“30岁”

近年来，房地产行业进入深度调整期，企业应该如何长久地生存与发展，是一个值得思考的问题。经30年岁月历练，合生创展以稳健的财务管理、多元的业务结构以及优质的产品和服务等构成了巩固市场地位的护城河。在“而立”之际，合生创展仍在持续进化，持续探索营销创新实践，为企业注入新生活力。

创意玩法强化品牌输出

年初，一场抖音视频挑战赛，拉开了合生创展30周年庆的序幕。“家有戏精合家欢”为起势，掀起第一波热度高潮，“了不起的30岁”“万般皆可U意思”“YI茶暖心”“U意思研究所”“合你益起U意思”等活动紧随其后，层层推进，持续吸引大众参与。

在“了不起的30岁”的话题互动中，合生创展与客户、粉丝们在分享回忆故事中共同进入一场时光旅行，以精准的立意叙事和走心的情感铺陈实现与客户的情感共鸣，同时强化合生创展30周年的传播印象。在年中的购房节中，合生创展借助抖音、“合房宝”小程序等平台发起话题挑战和直播等活动，以特惠房源、专属优惠券等方式回馈客户。

已经举办了4年的“合你益起”公益行动今年继续上演，推进社会公益能量的传递。在合生创展看来，公益不是一句浮于表面的号召，而是切实的行动。在“书送未来”行动中，合生创展员工、业主、客户积极参与，为山区孩子捐赠5000余本书籍，用知识的力量为孩子们的未来助力。

关爱儿童健康成长的同时，合生创展还联合易居乐农发起“合你益起 Yi茶暖心”年度系列公益活动，助力乡村振兴。公益认购茶饮杯、农户慰问、教育援助、爱心助农市集及直播带货等多元化的帮扶举措，不仅以创新的形式打开消费扶贫新模式，切实的公益成效履行了企业社会责任，为公益事业持续贡献力量，也在潜移默化间助力了品牌形象与品牌影响力的塑造。

一系列创意满满的高人气活动陆续上演，不仅撬动了行业的关注，合生创展与客户、客户与客户之间的链接也逐步深化，将活力向上的品牌主张深深烙印在人们心中。这个成立30年的老牌房企，始终以变换的视角与客户对话，不断尝试新的可能，这或许也是它保持年轻活力的秘诀。

营销“组合拳”聚合品牌势能

创新不止于概念主题和活动形式，合生创展也以丰富的组合策略和30周年系列“钜惠”活动扩大品牌影响力、提升销售业绩。

合生营销团队坚持以目标为导向，主动探索营销模式创新，应对形势变化灵活多变地提升操盘水平。多措并举、创新思路，适时调整营销策略，以线上线下联动、多元化营销手段发动内外部客户、促到访及成交。线上收割流量，线下案场则以时下流行的互动方式吸引新老客户到访，在客户的美好体验和互动交流中强化品牌输出和认同。整个营销动作由线上聚焦流量，到线下导流变现，形成完整闭环。从内容输出到活动载体、形式的创新，再到与企业产品、企业文化相融合，合生创展不被所谓“年龄”和经验局限，在持续的营销创新中为品牌赋能。

值得一提的是，科技赋能的战略也被应用到营销创新中。合生创展接入抖音小店“合房惠”，成为率先打通线上交易全流程的房企之一，减少了转化路径，提升了交易效率。同时，合生创展利用数字化产品解决流量数据承接与创新沟通链路的打造，将内容营销策略更精准、更主动地触达用户，协同多平台全链路运营，赋能线上引流到线下到访成交的营销闭环全过程。

“美好U你”共创更多精彩

进入第四季度，合生创展30周年也将迎来收官季，继续推进30周年品牌价值主张落地深化的同时将给客户带来诚意满满的感恩回馈。

“U家购房节”将通过双十一、双十二等节点，通过线上直播等形式推介全国各区域优质房源，同时联动线下案场，推出系列重磅钜惠，诚意回馈客户。12月，合生创展各项目将开展“美好U你感恩关怀”活动，为业主和客户送上关怀，提升业主社区生活幸福值与客户粘性，传递温暖真实的品牌力量。

与年初“家有戏精合家欢”相呼应，合生创展将在12月全网展开“30年U美好征集大赛”，呈现在“优质生活，完美体现”品牌主张下一个个美好生活场景。每个人既是主角，也是观众。生创展纵向加深话题的互动性与参与性的同时，整合媒体资源强势发声，扩大话题的曝光范围以及影响力，强化品牌认知，为合生创展的30岁生日画上圆满的句点。

从蓄力到“爆发”，再到收官，合生创展整个推广动作以30周年为主题串联，线上线下联动进行周密的宣传部署，用创新的思维为品牌宣传升温，不拘一格实现“出圈”。在为品牌建设和销售业绩进行助力的同时，也为陪伴同行多年的客户带来温暖的回馈。

(责编：董童、李源)

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