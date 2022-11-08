原标题：助力人才投身广阔奋斗舞台，“学子情”在行动

近日，由共青团中央青年发展部指导，中国青年报社主办，加多宝集团协办的“圆学子奋斗梦 造未来栋梁才——团团微就业·大学生人才发展护航行动”启动，同时，深耕21年的“加多宝·学子情”全新升级，再度出发，开启为大学生人才发展护航的新篇章。

“加多宝·学子情”全新升级启航 圆学子奋斗梦

启动仪式当天，来自中国青年报社、中国社会科学院、中国石油大学（北京）、北京科技大学、北京化工大学、加多宝集团的嘉宾及“加多宝·学子情”项目2021年受助学子代表，在现场及线上共同见证了2022“加多宝·学子情”的升级启航。从最初的捐助助学金，到确立“受助、自助、助人”的公益理念；从“发展型助学”模式的不断探索，到精准扶贫政策的贯彻落地，再到助力乡村振兴、服务人才发展，“加多宝·学子情”因时而变，与时俱进，展现出旺盛生命力。

中国青年报社党委常委、副总编辑董时在致辞中表示：“青年大学生正处于人生的拔节孕穗期，许多人从这里开始参与社会实践，并在毕业后走向各行各业，投身社会建设，实现人生理想。从助力大学生成长成才，到关注、促进大学生投身广阔奋斗舞台，中国青年报社也一直致力于从各个维度服务青年学子成长。此次护航行动希望邀请专家学者、地方人力资源和社会保障局、各地高校、企业等各个方面，共同探讨如何帮助毕业生加强社会认知、提高社会化能力，心怀‘国之大者’，也实现自身价值。”

加多宝集团党委书记庞振国在现场致辞中介绍：“2022年加多宝·学子情将携手各方伙伴为大学生朋友提供多维度的就业择业支持，共同助力青年发展。加多宝还要对来自农村的大学生、农业类专业大学生以及立志于乡村振兴的学子提供重点关注和指引，继续响应并践行好乡村振兴战略。”

助力青年发展，投身广阔奋斗舞台

以“助力青年发展，投身广阔奋斗舞台”为主题的圆桌论坛也在启动仪式现场举行，中国社会科学院社会学所研究员、教授田丰，中国青年报社国内时事部主任崔丽，北京科技大学学生就业指导中心主任助理徐萌森，北京化工大学学生就业中心就业签约事务部主管蒋玲玲，加多宝集团人力资源部总经理徐冬荣等共同探讨如何助力青年人才发展，走入广阔奋斗舞台建功立业。

中国社会科学院社会学所研究员、教授田丰认为：“我们要看到年轻一代身上的优势，比如文化自信、创新能力强、擅长思考、开放学习的态度等等，去肯定、保护和鼓励他们发挥着这些优势，在广阔天地建功立业。”

加多宝集团人力资源部总经理徐冬荣提到：“人才是发展之本，加多宝集团高度重视企业人才队伍建设，近年来持续加大对大学生青年人才的引进，并通过科学、高效、数字化的人力资源管理体系，从选人、育人、用人、留人等全过程，为人才提供业内最具吸引力的发展平台。”

切实落地各项举措 助力人才全面发展

升级后的2022年“加多宝·学子情”将全新启航，携手“团团微就业·大学生人才发展护航行动”，将推出系列专题视频栏目，围绕“乡村振兴有我”“大国工匠有我”“创新创业有我”“扎根西部有我”等议题，为大学生提供政策指引、职场定位指导、职业对话和入职机会；还将推出“大学生求职训练营云讲堂”，邀请企业嘉宾、职场教育专家、各行业的青年代表等为高校毕业生提供岗位指导、职业培训等服务。

与此同时，加多宝集团将入驻共青团服务青年就业平台“团团微就业”，为更多青年提供实习和就业岗位。

(责编：董童、李源)

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