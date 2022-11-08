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商务部：中国将继续坚持开放的能源发展道路

2022年11月08日13:36 | 来源：新华网
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原标题：商务部：中国将继续坚持开放的能源发展道路

　　商务部副部长盛秋平8日表示，党的二十大报告强调“坚持高水平对外开放”“不断以中国新发展为世界提供新机遇”。中国将继续坚持开放的能源发展道路，中国能源市场的持续稳定增长，将有利于所有能源生产国、消费国和贸易国，也将为世界各国提供更多更好的合作机遇。

　　盛秋平是在当天开幕的第十一届中国国际石油贸易大会上作出上述表述的。盛秋平说，面对百年变局与世纪疫情的交织影响，要加强沟通协作，维护能源产业链供应链韧性与稳定；把握时代潮流，推进能源绿色低碳转型；促进合作共赢，推动油气贸易高质量发展。

　　“欢迎各方积极融入中国市场，加强交流合作，实现互利共赢。”盛秋平说，中国国际石油贸易大会的召开，就是以实际行动践行开放合作理念，为中外油气行业搭建沟通合作的桥梁，让中国更好融入世界，让世界共享中国发展机遇。

　　本届中国国际石油贸易大会是第五届进博会的重要配套活动之一。由商务部、国家能源局和上海市人民政府支持，商务部外贸发展局主办，会期2天。来自14个国家和地区的全球知名石油公司、贸易和航运企业、金融和资讯机构以及学术研究机构代表近500人以线上或线下方式参会。（记者谢希瑶、邹多为）

(责编：曹淼、李源)
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