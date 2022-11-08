黄盛

在第五届中国国际进口博览会期间，医疗器械及医药保健展区备受全球产业人士关注。一系列经典、创新产品和医疗行业协会、公立医院、民营医美机构的负责人汇聚一堂，共商医美行业未来机遇，共谋行业的发展前景。

作为该区参展商，北京联合丽格集团董事长李滨表示，“参展进博会让我们更加深刻地体会到，中国正在拥抱世界，与世界同频共振。医美行业也正在通过进博会平台进一步了解和共享世界前沿的科技成果，拓宽行业更多想象空间，更好地满足消费者的需求。

“我相信，只要是好的产品在中国市场就会有发展的土壤。随着产品的不断丰富，医美以技术驱动的时代也会随之到来。”李滨说，当下蓬勃发展的医美产业已逐步成为大健康产业的重要组成部分，但医美行业规则、专业人才培养、机构经营规范等依然需要社会各界携手进一步完善和提升，引导行业回归理性。

“医美市场走向规范化既要完善现有的法律法规，也要结合实际情况出台新的法律法规，同时还需要政府、媒体和公众的监督，加强全产业链的合规运营。”李滨建议，在推动医美行业正规化、可持续发展过程中，医美机构可以从两方面发力：一是通过公益事业来增加企业的内驱力，二是数字化转型增加企业的外驱力。例如，通过数字化的诊疗平台、电子病历的应用、互联网医院和集采平台等，让行业生态变得规范化和标准化。

(责编：罗知之、高雷)

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