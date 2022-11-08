新华社广州11月8日电 题：走进航展，感受创新的魅力——第十四届中国航展看点

新华社记者胡喆、王浩明、田建川

中国大飞机“三兄弟”运-20、C919、AG600蓝天聚首、齐会珠海，中国空间站、新一代运载火箭模型精彩亮相，更有嫦娥五号取回的珍贵月球样品样本和一系列军工领域的最新科研成果……

期盼中，第十四届中国国际航空航天博览会（中国航展）在珠海拉开帷幕。20多年的时光，人们从飞速发展的中国航展观察科技前沿，感受大国创新的魅力。

在这里，“嫦娥”探月，“祝融”探火……中国航天的“宇宙级浪漫”触手可及。在国家航天局展区，参展观众可深入了解《2021中国的航天》白皮书相关情况，可以通过“触碰月球”互动项目，沉浸式体验探月工程“绕”“落”“回”三个阶段任务，近距离观看嫦娥五号取回的珍贵月球样品样本，了解“嫦娥石”等嫦娥五号最新科研成果。

在这里，“天宫”筑梦，梦圆九天……中国航天的最新重磅成果集中展示。在中国航天科技集团有限公司展区，由航天科技集团五院精心打造的中国空间站组合体展示舱成为展会上火热的观众打卡点，人们能感受到中国“太空之家”的大气恢宏，品味到中国航天的独具匠心。

中国空间站组合体展示舱不远处，新一代运载火箭家族整齐屹立，颇具气势。航天科技集团一院宇航部部长赵新国介绍，长征五号、长征五号B、长征七号、长征七号甲和长征八号火箭相继完成研制，先后成功执行了天问一号、嫦娥五号、天和核心舱、天舟货运飞船等发射任务，为我国一系列重大工程任务的顺利实施奠定了坚实基础，同时也进一步完善了我国长征系列运载火箭的型谱，整体运载能力得到了大幅提升。

馆内静展、室外静展、飞行展示……本届航展，中国航空工业集团有限公司将200项自主研制的航空装备及技术项目以全景式、体系化方式进行呈现，参展产品较上一届增幅达34％，其中55项展品为首次参展。

“航空工业馆全馆展示面积近7000平方米，是本届航展最大的馆内展区。”航空工业集团党组副书记李清堂介绍，馆内展陈内容紧扣“中国力量”“中国价值”“中国精神”。在馆内中心展台区域，“20时代”战机家族的杰出代表歼-20、运-20、直-20和攻击-11、鹘鹰五大明星机型，与展馆上方“飞翔之翼”主题造型相呼应。

“作为航展备受瞩目的飞行表演环节，航空工业自主研制的新状态全构型AG600M(灭火型)首次向公众进行12吨投水功能演示，并与运-20、C919苍穹聚首；直-20、直-10、直-8L等现役陆航装备首次登上中国航展的舞台；翼龙-1E无人机进行精彩的飞行展示。”李清堂说。

科技不仅能“顶天”，还能“立地”。在中国兵器工业集团有限公司的地面装备动态演示中，国产主战坦克、装甲车辆充分展示优异的机动性能。同时，兵器工业自主研发制造的无人装备首次在动态展示环节亮相。

一直以来，创新成果的转化受到各方关注。惊艳世界的北京冬奥会开闭幕式主舞台系统、飞驰冬奥赛场的国产雪车、拥有自主知识产权的氢能领域一系列核心装备与关键工程技术……航展上，航天科技集团集中展示了航天技术在护航北京冬奥会、服务“双碳”目标、乡村振兴、造福民生等方面的应用案例。

毫米波多波束相控阵通信载荷、芯片原子钟、高稳晶振、空间飞轮……中国航天科工集团二院的多款商业航天产品首次亮相航展，向公众展示了探索发展商业航天的最新成果。

此外，“航天智造”也首度亮相航展。北京星航机电装备有限公司首次作为中国航天科工集团三院独立参展单位之一，携智能制造、增材制造关键成果亮相，展示专业技术能力、对外服务实力、航天装备智能制造水平，展示中国智造背后的航天力量。

作为世界五大航展之一，中国航展已成为集中展示中外航空航天先进技术和高端装备的重要窗口、促进航空航天技术和装备领域商贸合作的国际平台。

据航展主办方介绍，本届航展共有来自中国、美国、英国、德国、巴西、澳大利亚等线上线下43个国家和地区的740多家企业参展，室内展览面积约10万平方米，室外参展飞机超百架，波音、空客、巴航工业等航空航天国际知名企业纷纷亮相。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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