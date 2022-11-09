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中国开放指数持续提升

本报记者  邱海峰
2022年11月09日05:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在第五届进博会上，虹桥国际经济论坛对外发布《世界开放报告2022》。报告显示，中国开放指数从2012年的0.7107提升至2020年的0.7507，提高了5.6%，排名从第47位提升至第39位，成为推动经济全球化的重要力量。

　　伴着开放指数提升，中国对外开放成就引人注目。从货物进出口占国际市场份额由2012年的10.4%提升到2021年的13.5%，保持全球货物贸易第一大国地位，到过去10年对外签署的自贸协定数由10个增加到19个，向更高标准迈进，再到推进与“一带一路”沿线国家的境外合作工业园区项目，为46个国家创造39.2万个就业岗位……报告显示，中国坚持高水平对外开放取得显著成效，彰显了全球开放合作的中国贡献。

　　中国扩大开放，带来积极效应。报告显示，从2008年到2020年，金砖国家开放指数增长6.3%，“一带一路”经济体开放指数增长5%。以中国为代表的发展中经济体在扩大开放，发达经济体却在缩小开放。2020年，发达经济体开放指数比2008年下降5.9%。

　　伦敦政治经济学院教授、诺贝尔经济学奖得主克里斯托弗·皮萨里德斯肯定并赞赏中国扩大开放，他认为，开放是增进共同福祉的最佳方式，一个社会良性互动、文化交流互鉴、经济开放发展、思想活跃碰撞、人们自由流动的世界，必将优于一个自我封闭、彼此分割的世界。

　　“克服全球性挑战需要真正的全球合作，中国始终坚定不移地对外开放，为国际社会提供更多公共产品与国际合作平台，为完善全球治理贡献中国智慧和中国方案。”虹桥国际经济论坛研究中心理事长顾学明说。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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