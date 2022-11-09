本报记者 王俊岭

图①：11月7日，观众在第五届进博会都乐展位了解进口水果。

唐 克摄（人民视觉）

图②：11月7日，观众在第五届进博会霍尼韦尔展位体验飞行模拟器。

唐 克摄（人民视觉）

图③：11月6日，在进博会食品及农产品展区的光明母港（上海）种业科技有限公司展台，人们在参观智能种子农场。

翁奇羽摄（人民视觉）

图④：11月6日，观众在体验旭化成公司的下一代车内空间概念模型。

唐 克摄（人民视觉）

国家会展中心（上海）南广场的大型花坛。

翁奇羽摄（人民视觉）

迎五洲客，计天下利。第五届进博会上，来自全球各地的参展商云集上海“四叶草”，共享中国开放发展带来的巨大商机。

企业和客商热情奔赴的背后，是中国大市场释放的巨大吸引力，是对中国发展前景充满信心。

消费升级

全球好货销路宽

超14亿人口、4亿多中等收入群体，连续多年成为全球第一大网络零售市场，每年进口商品和服务约2.5万亿美元……在不少外国客商眼中，中国超大规模市场的“磁力”十足。

14亿多人的幸福生活，少不了丰盛的餐桌。每届进博会，美国泰森食品的展台前都会排起长长的队伍，今年也不例外。伴随着美食的香味，前来尝鲜的人络绎不绝，队伍长度有增无减。据了解，泰森食品在第五届进博会期间全球首发了吮指卤辣风味鸡翅新品。该产品采用非油炸的健康蒸烤工艺，充分锁住鸡翅水分，将10种香辛料按黄金比例调味，进一步贴合中国消费者的胃口。

“我们预计，中国消费者对于健康饮食和优质蛋白的需求会全面升级。”泰森食品中国区公共关系高级总监周权说，中国居民生活水平提高为美国企业带来了广阔的投资机遇和发展空间。泰森食品希望借助进博会等开放平台，将更多全球优质食品引进到中国，在积极服务中国餐饮消费需求升级的同时，与各国企业共同努力把握好中国机遇。

14亿多人的幸福生活，意味着货架将更充实。卢旺达姑娘艾米·奇博格来中国已经3年了。今年，她把家乡的辣椒、黑茶、咖啡、牛油果汁等特色农产品摆上了进博会的货架。“在中国四川、重庆、湖南、江西等多山地区，居民非常喜欢吃辣椒。卢旺达山峦重叠、土壤肥沃，辣椒品质也非常高呢！”她忙不迭地向参观者们介绍。

艾米·奇博格告诉本报记者，透过进博会，自己对中国市场有了新的认识。“我发现，在中国，年纪大的消费者普遍比较喜欢喝茶，年轻的上班族则更喜欢咖啡和奶茶。”她说，中国的现代化发展不仅为非洲国家带来巨大商机，也给广大发展中国家提供了学习范本。“下届进博会，我还会来这里！”

消费升级，居民对医疗保健的需求不断增长。今年，拜耳集团带来一款在中国首展的CT高压注射系统——Centargo。据了解，CT（计算机X线断层摄影机）被广泛应用于各医院的放射和急诊部门，其优点是成像迅速，缺点则是对部分疾病的诊断不够清晰。如果搭配造影剂使用，就能提升医疗影像的准确度。Centargo通过3个活塞式注射通道，搭配信息化和智能化模块，可以有效提升CT增强扫描的效率和成像质量。

拜耳集团管理委员会主席沃纳·保曼说：“自5年前首次参加进博会以来，拜耳就积极联合中国合作伙伴展示我们最新的研究成果。进博会极大地推动了拜耳这样的跨国公司共享中国机遇、融入中国经济发展。今年拜耳的参展规模较去年扩大了50%，希望更多人能够在拜耳展台收获精彩体验。”

技术精进

生产生活质量高

中共二十大报告明确提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。在第五届进博会上，服务高质量发展成为不少外企瞄准的方向。

有的带来新型材料——

轻轻按一下，水杯就被压成一块月饼大小，轻松放进口袋。这不是魔术，而是挪威埃肯有机硅公司在进博会上带来的一款有机硅材料产品。据介绍，有机硅材料用途十分广泛，医疗植入、车灯粘接密封、日常洗护用品制造、风力及太阳能发电等，都有它的身影。

“中国经济迈向高质量发展，必然伴随着对高精尖材料的需求升级。如今，外国优质产品和产能进入中国市场，而中国市场孕育的新产品新技术也正在反哺国外。”埃肯有机硅配方产品线亚太区商务总监张群利对本报记者说，埃肯将欧美工厂生产的优质有机硅原材料和中间品出口到中国，在中国生产的很多有机硅下游商品也出口到海外，最终形成优势互补、合作共赢的局面。

有的发力垃圾处理——

连续5年参展的日本三菱重工集团是进博会的“铁杆粉丝”。今年，三菱重工带来了燃气轮机、空调制冷设备、垃圾焚烧设备、轧钢生产全套设备等四大类产品，为中国环保事业提供助力。

在日本三菱重工业株式会社中国总代表久保隆看来，中国高质量发展强调绿色低碳，给市场带来新机遇。“让绿色发展理念变为现实，要靠一款款产品和一项项技术来加以实践。比如，随着发展水平提高，中国人均垃圾产生量快速增长。为此，我们专门带来了一款最新的‘V型炉排’，使高含水率、低热值的生活垃圾实现充分燃烧并用于发电，最大限度‘变废为宝’。”

还有的聚焦工商业服务——

从全能型清洁机器人，到新能源高压热水深度清洁车，再到全自动往复式龙门洗车机器人，对于连续五年参加进博会的德国卡赫来说，今年带来的“全球首发、中国首展”新品更多了。

“进博会是一个非常重要的平台，在这里，我们可以向中国乃至全世界的消费者展示卡赫服务工商业的设计理念、产品性能和技术细节。我们的在华销售业务也蒸蒸日上。”卡赫中国副总经理、首席财务官柯瑞霖对本报记者说。

开放扩大

合作共赢空间广

以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福……在第五届进博会上，中国再次发出了时代强音，呼吁推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

“共创开放繁荣的美好未来”所释放的积极信号，获得了广泛认同。

在伊朗贸易商迈赫迪·马哈塔的词典里，“中国市场”和“大海”已经画上了等号。特别是得益于中国提出的“一带一路”倡议，伊朗出产的开心果、藏红花、波斯地毯等商品可以更加顺畅地销往中国，而进博会恰恰是帮助中国消费者了解伊朗商品的独特窗口。迈赫迪·马哈塔对本报记者说，中国居民生活水平将会持续提高，消费者也将更愿意尝试各种来自海外的新鲜事物，“我对在华生意的前景充满了信心。”

巴西淡水河谷公司铁矿石业务亚太区市场董事总经理达特·奥利维拉说，自1973年向中国出口第一船铁矿石至今，淡水河谷已向中国累计供应了逾28亿吨优质铁矿石产品。在他看来，进博会不仅仅是企业展示产品和服务的场所，更为各国之间商业、技术和文化交流打造了一个国际公共平台，为世界经济发展作出了贡献。“进博会体现出中国坚持高水平对外开放、与世界共享市场机遇的坚定决心，这十分让人钦佩。”他说。

印度尼赫鲁大学外交学教授斯瓦兰·辛格认为，作为发展中国家，中国在短短40多年里创造了发展奇迹。对于处在类似发展轨迹上的新兴经济体而言，中国的发展模式吸引力很大，中共二十大确立的中国式现代化也有望为人类社会发展提供一个新的选择。“中国是全球第二大经济体，中国的现代化进程与世界其他地区紧密相连。因此，进博会释放的开放信号具有非常积极的意义。对作为全球第五大经济体的印度而言，加强与中国的经贸合作势在必行。”斯瓦兰·辛格对本报记者说。

大江大河奔腾向前，开放大门越开越大。来自五湖四海的企业正踊跃参与中国现代化进程，共享中国市场机遇，共创美好未来。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经