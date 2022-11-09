本报记者 葛孟超

在韩国，中国工商银行首尔分行联合使领馆和当地机构，帮助韩国优质中小企业了解进博会、参与进博会，为中韩经贸关系更好发展添砖加瓦；在新西兰，工银新西兰推动当地企业积极参与进博会，乳制品、蜂蜜等当地产品再次与消费者在本届进博会上见面……

“近年来，工商银行利用全球经营网络优势，深化全球业务联动，从招商招展、配套活动、交易促进、金融服务等多维度参与和服务进博会，为参会客商架起了互联互通、互利共赢的桥梁。”工商银行上海分行国际业务部总经理吴考说。

自去年底以来，工商银行充分发挥全球经营优势，推动与所在地政府和商会的协调联动，举办了10场海外“云招展”活动，覆盖四大洲30余个国家和地区，近千家企业和机构受邀参与。此外，工商银行还举办进博会食品及农产品展区、医疗器械及医药保健展区展前供需对接会等，邀请食品流通和生产企业、平台企业、跨境电商等参与洽谈对接。

为协助提升邀请进博会采购商时的专业化、精准化水平，工商银行在本届进博会上首次组建行业交易团，以北京、上海、广东等地的六大交易分团为支点，打造“展购互联、精准对接”的服务模式。自主开发的线上交易撮合平台“环球撮合荟”发布两年以来，已吸引来自全球75个国家和地区的超12万家企业入驻，举办近200场跨境撮合活动，促成跨境合作意向9000余项。

本届进博会期间，工商银行举办了多场企业对话、磋商、论坛配套活动，搭建高水平交流对话平台。其中，进博会开幕首日举办的虹桥国际经济论坛“推进转型金融促进绿色低碳发展”分论坛，邀请了国际组织、中外金融机构及企业代表和“一带一路”银行间常态化合作机制成员出席，聚焦转型金融国际标准、发展路径、风险防控等话题进行了深入交流。

今年9月，工商银行发布“智享工银 慧聚进博——第五届中国国际进口博览会综合金融服务方案”，推出了更优化的金融服务产品体系，为参展客商提供全球账户、外汇网银、全球结算金融、外汇便利化、金融市场避险等服务。

线下服务方面，工商银行上海分行在进博会场馆周边区域和重要商圈指定了50家服务网点，开设进博服务专柜，通过专属柜台、绿色通道、专业外汇业务、多语种服务以及小币种兑换等措施，为参展者提供专业、有温度的金融服务支持保障。

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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