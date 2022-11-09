本报记者 崔 璨

流畅的轮廓、大气的车身、强劲的电动引擎……在第五届进博会现场，宝马展台的创新BMW i7车型吸引了不少人驻足观赏。作为连续5年参展的跨国企业，宝马今年以最新纯电产品和创新科技亮相，展现出加速电动化转型的决心。

“宝马正在加速产品端、生产端和客户体验等多维度的转型升级，并积极开展跨界合作。”宝马集团相关负责人高乐表示，近年来，电动化转型为集团的业务注入了发展新动能。“我们与经销商伙伴共同应对多重挑战，不断加强电动化转型，并为客户带来具有吸引力的新产品。”

借助中国新能源汽车产业的蓬勃发展，宝马电动车的销售有了强劲支撑。与此同时，宝马不断扩大充电基础设施布局，截至今年9月底，宝马公共充电网络在中国已接入45万余个公共充电桩，覆盖320多个城市。

今年6月，位于辽宁沈阳的华晨宝马生产基地大规模升级项目（简称“里达工厂”）正式投运。该项目以150亿元总投资创下宝马在华的单项投资之最，具备极高的生产灵活性，最高可实现100%的电动车生产能力。

据统计，华晨宝马2021年的纳税额超430亿元，本土采购额达714亿元，其中60%的份额来自辽宁当地供应商。

近年来，宝马集团还在多个方面积极探索循环经济和全产业链减碳模式，把可持续发展战略拓展到车辆的整个生命周期。目前沈阳生产基地已有占地29万平方米的太阳能电池板，年发电量将达6万兆瓦时，每年可减少近4.5万吨碳排放；与河钢集团签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》，打造绿色低碳汽车用钢供应链；与华友循环签约，实现国产电动车动力电池材料的闭环回收……宝马集团正与中国的合作伙伴共同探索高质量发展模式，“绿色朋友圈”越来越广。

自动驾驶、电动化出行、未来计算、智能制造……在宝马展台创新孵化专区，集团旗下创新孵化机构“宝马初创车库”携17家初创企业带来精彩的技术展示。成立于2015年的“宝马初创车库”，通过系统的甄选和孵化工作，为中国初创公司提供汽车行业的开发平台和丰富资源，助推创新技术商业化应用。

面向未来，宝马集团将从精益、绿色、数字化三方面赋能汽车制造。宝马集团董事长齐普策说：“进博会展现了中国推进高水平对外开放的姿态，对于促进经济全球化和贸易自由化具有重要作用。今年恰逢中德建交50周年，宝马集团很自豪能够为两国之间的成功合作贡献力量。”

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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