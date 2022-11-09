本报记者 赵梦阳

本届进博会上，以“智慧医疗 构建健康管理新生态”为主题的欧姆龙健康医疗展台，展出多款可应用于慢病管理领域的创新技术与产品，引来众多关注。

“今年是欧姆龙健康医疗连续第五年参加进博会，希望通过这个高水平开放平台，将慢病管理领域的创新产品和服务引入中国，为提升居民健康水平贡献力量。”欧姆龙健康医疗（中国）有限公司董事、总经理赵耀说。

体脂成分分析、眼底病变预警、肺功能分析……进博会现场，不少参观者在欧姆龙MMC（标准化代谢性疾病管理中心）健康便利店体验了看得见、摸得着的健康管理服务。“MMC健康便利店是由欧姆龙健康医疗联合传统药房打造的健康管理驿站，将医院内的管理体系及专业设备延伸至药店场景，为慢病患者提供就近一站式慢病管理和咨询服务。”赵耀表示。

据介绍，MMC健康便利店项目于2019年启动，今年再度升级，联动企业和社区推出MMC健康驿站项目，实现辐射社区最后一公里的智慧健康服务。

“在早发现、早干预、早治疗的基础上，我们希望通过MMC健康便利店项目，承担起院外慢病管理的角色，增强患者预防慢病并发症的意识，实现‘医院—患者—药店’的健康医疗管理闭环。”赵耀表示，借助报告数据将慢病患者精准引流至医院，可以改善患者的就医习惯，也能缓解医院的就诊压力。

本届进博会上，欧姆龙房颤血压计、夜间血压计、心电血压计、血压计手表等多款新品集中亮相，可以为患者提供便捷的定期监测服务。

“我们的血压计搭载了通信功能，借助欧姆龙智能语音管理盒子，患者可以把数据上传至个人健康管理档案，帮助医生跟踪和分析数据变化，以便实现精准医疗诊断，制定个性化治疗方案。”欧姆龙健康医疗（中国）有限公司常务副总经理土仓一范说。

除了血压计，现场还有制氧机、呼吸机等多领域的专业设备。依托多元化、智慧化的产品，欧姆龙将健康守护送入千家万户。

近年来，欧姆龙积极联合多方合作伙伴，如中国医学科学院等专业机构开展学术研究，推广以电子血压计为代表的先进产品。同时，欧姆龙提出将家庭端数据与医院、药店通过云平台连接，打造新的慢病管理场景，形成健康管理的数智化解决方案。

“进博会为欧姆龙进一步了解中国、扎根中国提供了绝佳窗口。未来我们将继续深耕中国市场，通过与更多本土药企、健康医疗企业开展创新合作，为患者提供更加便利、高效且专业的慢病管理服务。”赵耀表示。

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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