原标题：“陆海空天电网”齐聚 第十四届中国航展开幕

新华社广州11月8日电（记者洪泽华、叶挺）AG600M全状态新构型灭火机完成12吨投水演示、“太行”发动机首次进行系列化展示、1:1全尺寸中国空间站组合体展示舱亮相展馆、国产大飞机C919完成航展首飞、“20时代”战斗机、直升机、运输机集体亮相……

11月8日，中国空军八一飞行表演队进行飞行表演。新华社记者 邓华 摄

8日，第十四届中国国际航空航天博览会在广东珠海开幕。本届航展吸引了43个国家和地区的740余家国内外企业在线上线下参展，室内展览面积约10万平方米，参展飞机110余架，静态展示区参展规模进一步扩大，美国、法国、德国、意大利、沙特阿拉伯等国家以展团形式展示航空航天技术的最新成果。

这是11月8日拍摄的中国航空工业集团的展台。新华社记者 邓华 摄

飞机轰鸣，划破长空。在开幕式后的飞行表演上，中国空军“八一”飞行表演队上演“空中芭蕾”，歼-20和歼-16展示高难度机动，运油-20、C919和AG600M等大飞机震撼亮相。

室内展示亮点纷呈。中国航空工业集团携200余项自主研制的航空装备及技术项目参展，其中55项展品为首次参展。在馆内中心展台区域，“20时代”战机家族的代表集体亮相。

11月8日，中国空军八一飞行表演队进行飞行表演。新华社记者 卢汉欣 摄

中国航天科技集团展出了长征五号B火箭、新一代载人运载火箭、重型运载火箭等新一代运载火箭家族，并搭建1:1全尺寸中国空间站组合体展示舱。

今年是中国载人航天工程立项实施30周年，来自“梦天实验舱”的在轨航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲为本届航展发来视频祝福，向为我国空天领域发展付出艰辛努力、作出重大贡献的全体航天航空工作者致敬。

自1996年举办首届以来，中国航展已成为集中展示中外航空航天先进技术和高端装备的重要窗口、促进航空航天技术和装备领域商贸合作的国际平台。

(责编：赵竹青、陈键)

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