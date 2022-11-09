原标题：稳预期增后劲 民间投资将迎扩容提质

民间投资占全社会投资一半以上，是稳增长、调结构的重要力量。近日，国家发展改革委发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》（以下简称《意见》），提出支持民间投资参与102项重大工程等项目建设、支持制造业民间投资转型升级等21条举措。

眼下，不少地方加大政策支持力度，着力促进民间投资合理增长、引导民间投资高质量发展。专家认为，用市场办法、改革举措激发民间投资活力，有利于调动各方投资积极性，促进稳投资稳增长，更好稳定市场预期、增强发展后劲。

着力扩大民间投资

前三季度，湖北省民间投资同比增长12.8%；福建省民间投资增长8.1%；浙江省民间投资增长5.5%……近来，地方陆续发布的数据显示，民间投资总体稳定向好。

民间投资是全社会固定资产投资的主力军。今年以来，我国民间投资占整体投资的比重超过55%。不过，受国内外复杂经济形势影响，民间投资增速有所放缓。前三季度民间投资累计同比增长2.0%，比整体投资增速低3.9个百分点。

如何有效调动民间投资积极性，促进投资持续向好？10月26日召开的国务院常务会议在部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施时提出，推动扩投资促消费政策加快见效，并再次明确“支持民间投资参与重大项目”。

哪些重大项目让民间投资“有的投”？《意见》强调，支持民间投资参与102项重大工程等项目建设。

根据《意见》，除了已确定的交通、水利等项目在招投标中对民间投资一视同仁外，还将支持民营企业参与铁路、高速公路、港口码头及相关站场、服务设施建设。鼓励民间投资以城市基础设施等为重点，通过综合开发模式参与重点项目建设。鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度。

支持民间投资参与科技创新项目建设，也将进一步拓宽民间投资领域。其中，鼓励民间资本积极参与国家产业创新中心、国家技术创新中心、国家能源研发创新平台、国家工程研究中心、国家企业技术中心等创新平台建设；鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域重点项目建设等成为重点方向。

重大项目建设钱从哪里来？据悉，在充分发挥政府投资引导撬动作用方面，将利用投资补助、贷款贴息等方式，用好政府出资产业引导基金，推动政府和社会资本合作（PPP）模式等；在加强民间投资融资支持方面，将建立和完善社会资本投融资合作对接机制、加大对民营企业发债融资的支持力度、支持民营企业创新融资方式等。

提升民间投资质量

日前，欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目开工，该项目总投资120亿元，规划年产30亿瓦时新能源动力电池，建成达产后预计年产值超过240亿元。此前不久，欣旺达与义乌市签订投资协议，计划总投入约213亿元，建设动力电池及储能电池总产能约50亿瓦时生产基地。

如今，在我国动力电池领域，已涌现出宁德时代、欣旺达、国轩高科等一批民营企业。

这只是一个缩影。细看各地民间投资结构，也可以窥见其“升级”趋势。前三季度，山东省民间投资同比增长2.1%，其中制造业民间投资增长14.1%；云南省产业民间投资同比增长37.5%，比1至8月提高1.3个百分点，拉动全部投资增长7.1个百分点；山西省民间高技术产业投资增长7.0%，占高技术产业投资比重达到53.4%。

在拓宽民间投资领域的同时，引导民间投资高质量发展成为施策重点。《意见》提出，支持制造业民间投资转型升级，鼓励民间投资更多依靠创新驱动发展，引导民间投资积极参与乡村振兴等。

其中，明确鼓励民营企业积极加大先进制造业投资，持续提升核心竞争力。鼓励民营企业应用先进适用技术，加快设备更新升级，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级。

国家统计局数据显示，前三季度，制造业民间投资增长16.5%，远远高于民间投资整体增速。“制造业投资中，民间投资占比约为七成。当前支持制造业民间投资转型升级的必要性和迫切性较高。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

中国银行研究院研究员范若滢表示，拓宽民营企业投资空间，有利于增强制造业投资韧性，增强经济动力。同时，提高民间资本参与新基建项目、产业转型升级、高技术发展、环境保护等领域的积极性，也有利于促进经济迈向高质量发展。

王青指出，当前新增的制造业中长期贷款主要流向国有制造业企业，这与民营制造业企业信用信息不完整，银行难以判断信用风险有关，也在一定程度上与银行考核、激励力度不足有关。预计后期不排除出台针对银行支持民间投资的考核约束，以及设立类似支小再贷款的支持民间投资的结构性货币政策工具的可能。

改善预期增强信心

专家表示，进一步拓宽民间投资领域，有助于尽快推动民间投资增速回稳向上，引导民间投资高质量发展，也将产生长期效应，改善经济潜在增长动力。不过，从“有的投”到“愿意投”，还要进一步稳定市场预期，增强民间投资信心。

《意见》明确，持续推动合理降低企业税费负担，鼓励金融机构合理让利，推进降低企业用能、用地、房屋租金等成本。及时研究解决突出问题，切实降低民营企业生产经营成本，推动政策红利应享尽享。

同时，落实鼓励民营经济发展的各项政策措施，为资本设立“红绿灯”，推出一批“绿灯”投资案例，规范和引导资本健康发展。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国表示，在落实落细惠企政策、切实减轻民营企业成本费用负担、增强盈利能力的同时，还要进一步采取措施刺激有效需求增加，为民营企业创造和拓展市场空间，改善经营预期。此外，深化混合所有制改革和垄断领域改革，推动国有企业积极与民营企业合作，为民营企业发展提供更多机会。（记者 汪子旭 班娟娟）

(责编：赵竹青、陈键)

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