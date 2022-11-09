国产大飞机C919再签300架新订单
2022年11月09日08:50 | 来源：新华网
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原标题：国产大飞机C919再签300架新订单
新华社上海11月8日电(记者贾远琨)记者11月8日从中国商飞公司了解到，国产大飞机C919在第十四届中国国际航空航天博览会上收获300架新订单，分别来自于国银金租、工银金租、建信金租、交银金租、招银金租、浦银租赁和苏银金租七家租赁公司。
在博览会上，国产大飞机C919精彩亮相并进行了飞行表演，吸引了国内外民航企业的关注。前不久，C919获得了中国民航局颁发的型号合格证，获得投放市场运行的“入场券”。各方认为，这款喷气式干线客机拥有广阔的市场前景。
此外，国产新支线飞机ARJ21也在博览会上收获30架新订单。
(责编：赵竹青、陈键)
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