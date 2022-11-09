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原标题：猪价涨、菜价降，10月CPI同比涨幅或回落

11月9日，国家统计局将公布10月份全国居民消费价格指数(CPI)，受蔬菜等价格回落及去年基数影响，多家机构预计，10月CPI同比涨幅或有所回落。

10月CPI同比涨幅或有所回落

猪肉、蔬菜、鲜果等食品价格上涨影响下，9月份，CPI同比上涨2.8%，涨幅比前月扩大0.3个百分点。

CPI涨跌幅走势图。图自国家统计局

10月份CPI涨幅会如何？

据同花顺iFinD统计，17家机构对10月CPI同比涨幅的平均预测值为2.38%。若上述平均预测值兑现，10月CPI同比涨幅将有所回落。

安信证券分析师池光胜认为，在CPI测算中，10月猪肉价格涨幅扩大，油价和鸡蛋价格环比小幅回升，三者对CPI环比构成正向拉动；蔬菜和鲜果价格双双走弱，对CPI环比构成负向拉动。综合来看，10月CPI同比涨幅或自前值2.8%回落至2.4%附近。

“10月以来，蔬菜和水果价格均有下跌，猪肉价格较上月有所上升。考虑到去年同期基数略有走高，我们预计10月CPI同比或下行至2.2%。”中泰证券分析师陈兴表示。

后期CPI走势如何？

猪肉价格是影响CPI波动的重要因素，据农业农村部畜牧兽医局对全国500个县集贸市场和采集点的监测，11月份第1周，全国生猪平均价格26.87元/公斤，比前一周下跌2.9%，同比上涨67.1%；全国猪肉平均价格41.60元/公斤，与前一周持平，同比上涨60.5%。

浙商证券分析师孟维肖认为，11月份，行业将迎来二次育肥抛售的第一次高潮，生猪现货价格或将明显回调。12月份之后，传统的腌腊、灌肠等猪肉消费需求日渐旺盛，农业农村部历史数据显示，12月屠宰企业开工率将大幅提升，猪价有望再度开启上涨。

“尽管受猪周期处于价格上行阶段影响，食品价格涨幅较高，但非食品价格，特别是核心CPI同比持续处于低位，这表明当前国内物价水平整体稳定。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

王青认为，9月很可能就是今年CPI同比涨幅的最高点，四季度物价水平将持续处于3.0%左右的控制目标下方。

(责编：赵竹青、陈键)

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