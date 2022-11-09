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华夏银行与中信建投签署全面战略合作协议

2022年11月09日13:19 | 来源：中国网财经
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原标题：华夏银行与中信建投签署全面战略合作协议

　　11月8日，华夏银行与中信建投证券在京签署全面战略合作协议。华夏银行党委书记、董事长李民吉，中信建投党委书记、董事长王常青参加签约活动。华夏银行关文杰行长，中信建投李格平总经理代表双方签署战略合作协议。

　　根据协议，双方同意共同建立融洽、紧密的核心战略合作伙伴关系，持续在投行业务、存管结算、债券投资、基金投资、托管、交易、代销等领域开展全面业务合作，实现资源共享、优势互补，共同构建金融生态圈，深化推进“商行+投行”业务模式，共同拓展和服务双方的客户，全面提升服务实体经济的能力，更好的服务新发展格局。

　　华夏银行董事长李民吉对中信建投多年来取得的成就表示敬意，双方在长期合作过程中建立了深厚的友谊，希望双方继续深入友好合作，以此次签约为新的起点，优势互补、资源共享、生态共建，携手构建开放共赢的金融同业生态圈，不断扩展双方合作新领域，共同营造首都良好金融生态，服务首都经济。

　　中信建投董事长王常青表示，华夏银行迎来了30周年华诞。30年砥砺奋进，华夏银行从初创时的金融改革试验田，到跨入全球银行50强，实现了高质量发展，并承担着服务首都经济的时代使命。作为相伴十余载的战略合作伙伴，华夏银行为中信建投的业务发展给予了大力支持和帮助，未来中信建投愿与华夏银行一道，发挥各自优势，以本次全面战略合作协议签约为新的起点，加强金融创新合作，共同开发新产品和服务方式，共享研究成果和业务信息，进一步推进双方的高质量发展。

(责编：曹淼、李源)
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