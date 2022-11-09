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2022外资企业融入双循环高峰论坛举办

2022年11月09日13:46 | 来源：国际商报
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原标题：推动外资更好融入新发展格局 让中国始终是外资沃土！

11月7日上午，作为第五届进博会重要配套活动之一，由商务部国际商报社联合中国银行、辽宁省商务厅共同举办的2022外资企业融入双循环高峰论坛在国家会展中心（上海）成功举办。商务部部长助理李飞出席论坛并致辞。

李飞指出，举办本次论坛是贯彻落实党的二十大精神、推动外资企业更好融入新发展格局的实际行动。

李飞表示，外资企业融入新发展格局可以共享中国发展机遇，中国坚定实施扩大内需战略，进一步推动消费规模扩大和结构升级，将为外资企业提供更广阔市场；外资企业融入新发展格局可以增强国际竞争优势，外资企业可以依托中国市场庞大、产业体系和配套能力强的优势，以及持续优化的营商环境，充分发挥国内国际两个市场两种资源的联动效应，进一步培育和增强参与国际竞争合作的新优势；外资企业融入新发展格局可以促进世界经济复苏，其不仅可以在中国经济发展中发挥作用，而且可以深度参与全球产业分工和合作，有利推动经济全球化，维护全球产业链供应链安全稳定。

李飞强调，商务部将积极推动合理缩减外资准入负面清单，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，优化利用外资产业结构和区域布局，不断提升利用外资质量和水平。同时，还将继续深入实施外商投资法，落实外资企业国民待遇，保护外商投资合法权益，加大投资促进服务力度，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，稳定外商投资预期，提振外商投资信心，让中国始终是外商投资的“沃土”。

在第四届进博会首次举办外资企业融入双循环论坛后，本次论坛围绕双循环给外资企业带来的机遇、聚焦外资企业ESG与“双碳”战略等话题，邀请政府官员、专家学者、头部外资企业与会分享智慧、凝聚共识，充分诠释外资企业融入新发展格局的重要意义，展现外资企业履行ESG的生动实践，助力中国“双碳”目标的实现。

中国银行副行长王志恒在致辞时表示，绿色低碳发展不仅是潮流所向，更是大势所趋。提升ESG绩效表现、助力实现“双碳”目标已经从企业承担社会责任的“加分项”，变成持续经营、稳健发展的“必选项”。外资企业作为ESG的重要参与者和实践者，将有助于更好贯彻落实新发展理念，通过多种途径助力“双碳”目标实现，促进经济社会可持续发展。

“ESG投资面临广阔的市场发展前景，金融要全面参与支持‘双碳’战略实施。”王志恒说，一是坚持绿色引领，精准支持经济低碳转型发展；二是丰富产品供给，促进转型升级；三是强化信息披露，提高市场透明度。“中资企业、外资企业、金融机构要加强交流合作，通过多种途径助力实现‘双碳’目标。”

辽宁省商务厅党组成员、副厅长郭斌在致辞时说：“辽宁锚定高质量发展目标来谋划各项经济工作，并着力与外资企业开展更深层次、更宽领域交流合作。欢迎外资企业抢抓辽宁产业结构升级的广阔商机，与辽宁开展创新驱动领域合作，利用好辽宁发展先进制造业的优质平台，把握好辽宁实施生态优先绿色发展的战略机遇。”

论坛正式发布了《2022外资企业ESG与双碳战略发展研究报告》。同时，众多外资企业共同发起了《“履行ESG，拥抱双循环”绿色发展倡议》，倡议争做绿色发展的“卫士”“匠人”“大使”，倾注心力，合力有为，用爱心关注环境变化，用热情传播生态理念，用行动推进绿色高质量发展。

(责编：曹淼、李源)
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