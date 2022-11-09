近日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海国家会展中心拉开帷幕。“进博会已经成为连接中国和世界的纽带。戴尔希望借助这一重要国际交流平台，进一步扩大‘朋友圈’，向中国乃至世界客户展示我们最新的产品与服务，展示戴尔科技集团的整体实力。“谈及积极参与进博会，戴尔科技集团公司相关负责人吴冬梅表示。

作为进博会的“老朋友”，戴尔科技集团（以下简称戴尔）已连续五年积极参展。今年，戴尔亮相3号馆技术装备展区3A5-04展台，在300平米的展区内为业界带来了持续创新的最新成果和数十种引领科技的端到端解决方案。

戴尔科技集团展区（受访者供图）

今年，戴尔展出了与人体运动表现和健康发展中心（PHD）合作开发的机器视觉筛查系统。该系统是一套基于计算机视觉，对运动人员三个方位进行同时动作姿态检测的人工智能终端。它能通过人工智能的算法对检测过程中的数据进行建模运算，得到运动姿势的正确与误差，从而帮助教练员和运动员通过数字化检测制定针对性的纠正训练方案，减轻他们的时间和精力付出。

在本次展区中，戴尔的医疗行业解决方案成为一大亮点。戴尔与逐码科技联合开发的解决方案提供基于高性能计算平台SimpleHPC的基因组学数据分析，以及人工智能相关的医疗行业应用，帮助医疗科研人员专注科研领域、提升科研效率，赋能医疗行业数字化转型。

戴尔科技研发中心研发的虚拟人像互动程序也亮相此次进博会。该创新项目依托后端边缘或云计算，通过虚拟人像的互动程序，提升用户远程会议和线上教学的互动体验。随着元宇宙虚拟人像概念验证的深入，此解决方案也为高效存储、传输和计算等基础问题提供了新的思路。虚拟人像还可支持戴尔自身元宇宙应用场景，如利用数字人提供客户服务和销售推广，从而扩大生产力，提高客户满意度，开拓新商机。

人工智能领域，今年，戴尔展示了帮助高校学子连接人工智能、大数据等前沿科技的实践成果。戴尔联合国内多所一流院校打造了“人工智能自动驾驶实践课”，汇集众多技术专家和行业专家，聚焦AI技术，手把手教学生从实操出发，联结自动驾驶基本理论框架和流程，打造沉浸式教学体验，践行产学研深度结合。

此外，戴尔再次将APEX解决方案带到进博会。无论企业的工作负载在本地、边缘、还是公有云，无论是存储、服务器、网络连接、超融合基础设施还是PC等解决方案，使用戴尔APEX “即服务”都可享受一致的即服务体验，大幅简化企业的技术消费方式。

用户在展区中还能看到戴尔以VxRail为核心，整合VMware Cloud Foundation（VCF）而形成的戴尔科技云平台VCF on VxRail。它能够对混合多云资源平台进行智能透明管理，可实现跨边缘-核心-多云的动态负载双向迁移。

进博会戴尔展区的另一亮点是客户端解决方案。为满足用户全新的工作需要，戴尔推出全新的智能电脑、配件、软件和服务产品，为后疫情时代混合办公带来更多选择，打造更高效的混合办公，引领办公新风尚。

通过此次进博会展出的产品，可以看到戴尔的企业社会责任体现在每件产品的设计、生产及包装环节。降低能耗和碳排放的环保理念贯穿在戴尔企业级产品的全生命周期。为助力企业打造绿色低碳的数据中心，戴尔在本次进博会还带来了赋能数据中心“减碳”革命的液冷服务器解决方案。此次展示的智能冷却技术将软硬件集成以解决散热难题，方案包含风冷、冷板式液冷及浸没式液冷，助力企业打造绿色低碳、超低PUE、高能效、高技术、高安全、高算力的新型数据中心。

吴冬梅表示，每年戴尔都会把最好的产品、最前沿的科技带到进博会，介绍给客户及合作伙伴。未来，戴尔将继续聚焦本地客户需求，加速创新，在数字化转型的高速路上，携手更多客户及合作伙伴共赢未来。戴尔将充分发挥数字化转型领导者的优势，携手本地客户及合作伙伴，以领先科技和加速创新全面助力多产业的高质量、可持续发展，为“创新驱动发展”建设添砖加瓦。

(责编：曹淼、李源)

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