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央企“购物车”装满全球货

本报记者  廖睿灵
2022年11月10日05:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　采购品类更多、金额再创新高！第五届进博会上，来自中央企业的“买家”纷纷下单，“购物车”里载满收获。

　　国家能源集团已连续5年组建交易分团参加进博会并组织集中签约。今年，集团与来自俄罗斯、德国、美国等18个国家和地区的40家企业签约，品类覆盖进口优质煤炭、高端装备、关键材料备件，签约总金额达25亿美元，较上届增长38%。“5年来，我们采购的品类和金额一届比一届多，进博‘朋友圈’一年比一年大，合作成果更加丰富。近3年，集团年度总采购金额平均每年增长超20%，充分反映了中国大市场的蓬勃活力。”国家能源集团副总经理王树民说。

　　作为国有大型总承包工程服务商，中建二局下单了老朋友日立集团带来的一批电梯产品。中建二局副总经理苏振华介绍，除了电梯产品，中建二局在本届进博会上还采购了电器开关、阀门、水泵等进口设备。“这些产品有助于推动我国建筑行业迈向绿色低碳、智慧建造。”苏振华说，“进博会为我们提供了不出国门就能买遍全球好物的平台，我们也期待在这里结识更多的全球合作伙伴。”

　　五度来进博会“进货”的中国石化今年签下了401亿美元的大单，涉及原油、化工品、设备、材料等11大类、26种产品。签约仪式上，不仅有科威特国家石油公司、LG化学、ABB电机等熟面孔，还有来自加拿大的新朋友。“5年来，中国石化依托进博会这一平台，积极促进国际贸易融通和交流合作。中国石化将继续深化拓展与全球合作伙伴的互惠交流、合作共赢，与各方共享发展机遇，共担能源安全，共创绿色未来。”中国石化总经理赵东说。

　　据了解，本届进博会上，国务院国资委组织中央企业共组建了99个交易分团，其中40多家中央企业开展了集中签约活动，现场拿下“大单”。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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