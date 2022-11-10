《中国互联网发展报告2022》和《世界互联网发展报告2022》蓝皮书发布
2022年11月10日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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本报杭州11月9日电 （记者金歆）《中国互联网发展报告2022》和《世界互联网发展报告2022》蓝皮书9日在2022年世界互联网大会乌镇峰会上发布。
《中国互联网发展报告2022》以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，以鲜活经验和生动案例立体呈现一年来中国互联网发展的新实践、新成就。《世界互联网发展报告2022》立足全球视野，梳理总结世界互联网发展情况，客观反映各国互联网建设新举措、新进展。
自2017年起，蓝皮书已连续六年面向全球发布，是世界互联网大会的一项重要内容。蓝皮书是由中国网络空间研究院牵头、国内外互联网领域高端智库和研究机构参与编撰完成的一项重要研究成果，客观展现互联网发展的新进展、新成就、新趋势，受到海内外广泛关注。
《 人民日报 》（ 2022年11月10日 02 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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