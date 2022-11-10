浙江省淳安县——
强化党建引领 带动致富增收
2022年11月10日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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本报杭州11月9日电 （记者窦皓）日前，在浙江省淳安县威坪镇洞源村辣椒园里，辣椒成熟期到了，红彤彤一片。采摘、晾晒、做酱……党员志愿者和村民们一起忙碌着。“目前我们村已供应符合安全卫生标准的原酱10万余斤。”洞源村党总支书记唐立勤说。
近年来，淳安县聚焦乡村振兴强党建、创新创业强党建，为县域经济发展注入新活力。据了解，2019年底“威酱坊”品牌在威坪落地，凭借过硬的品质，洞源村成为“威酱坊”的合作伙伴。村里还发动党员们带头发展种植业，调动村民种植积极性。此外，洞源村还发展乡村旅游带动农产品销售和村民致富增收。
“下一步，要在加强基层党建基础上，强化招才引智各项举措，为乡村振兴提供人才支撑。”淳安县相关负责人介绍。
《 人民日报 》（ 2022年11月10日 06 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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