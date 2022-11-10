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协同开放格局基本建立

本报记者  谢卫群
2022年11月10日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　《〈长三角G60科创走廊建设方案〉2022年阶段性评估报告》于11月8日发布。报告指出，长三角G60科创走廊建设成效显著，高质量完成了《长三角G60科创走廊建设方案》2022年阶段性建设目标，综合发展水平走在全国城市集群前列，接近创新集群国际水平，为实现2025年总体建设目标奠定了坚实基础。

　　在战略组织方面，长三角G60科创走廊深入实施区域协调发展战略，坚决落实长三角一体化发展战略，多部委联合制定顶层规划，支持建立了“央地联动、区域协同”的合作实施机制，推动形成了共商、共建、共享的跨区域合作发展格局。

　　在科技创新方面，长三角G60科创走廊从创新平台共建、科研资源共享、关键技术共研、成果转化共投等方面探索构建科技协同创新体系，在建立面向关键技术攻关新型举国体制方面做出了示范性探索。区域内九地的地区研发投入强度提升至2021年的3.55%。

　　在集群建设方面，长三角G60科创走廊主动服务制造强国战略，推进产业链、价值链深度融合。2018年以来，九地战略性新兴产业产值年均增长14.4%，2022年上半年增加值占地区生产总值比重达到15%。

　　在支撑体系方面，通过构建多维度综合金融服务矩阵，建立了互认互通的人才合作机制和质量标准常态化交流机制，改革和创新优化科创环境，强力支撑长三角G60科创走廊建设。

　　“长三角G60科创走廊创新策源优势突出，产业集群动力强劲，一体化功能进一步强化，创新生态优化完备，协同开放格局基本建立并已形成可持续发展新动能，有望到2025年基本建成具有国际影响力的科创走廊。”工信部赛迪研究院院长张立表示。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月10日 15 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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