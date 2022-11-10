本报记者 谢卫群

11月8日发布的《长三角G60科创走廊国际形象与影响力报告》显示，长三角G60科创走廊已在国内形成广泛的影响力，热度不断提升。从2016年至2022年，媒体相关报道量呈显著上升趋势。

报告由上海外国语大学中国国际舆情研究中心完成，分析对象包括国内主流媒体、国内社交媒体、国际主流媒体，以及国际社交媒体。数据显示，国内主流媒体全方位报道长三角G60科创走廊，聚焦上海、江苏、浙江、安徽四地，围绕高水平科技自立自强、深化区域创新协同组织报道。

2016年以来，主流媒体关注的焦点逐步深入，从简要介绍发展理念、措施，到日益关注G60科创走廊的地位、核心竞争力和品牌辐射力，体现了长三角G60科创走廊影响力的跃升。

国内社交媒体提升了长三角G60科创走廊的品牌辨识度。社交媒体和普通网民积极评价长三角G60科创走廊。尤其是长三角地区微信、微博等政务新媒体账号热度攀升，紧密跟踪G60科创走廊金融政策、科技成果、战略性新兴产业等信息，关注助企纾困政策，展示营商环境的优化。

与此同时，国际主流媒体日益关注长三角G60科创走廊。科创走廊的品牌影响力辐射到国外，美国、英国、俄罗斯、西班牙、澳大利亚、德国等国媒体推出相关报道，涵盖10余个语种。

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 15 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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