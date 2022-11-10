专家：扎实推进“双碳”进程 构建科学有效的碳排放标准计量体系
人民网北京11月10日电 （记者孙博洋）近日，市场监管总局会同有关部门印发了《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》（以下简称《方案》）。国家节能中心副主任史作廷就《方案》进行了解读。
计量和标准是科学开展碳达峰碳中和工作的重要保障。史作廷表示，计量和标准具有高创新性、强渗透性、广覆盖性，有利于以标准化促进资源高效利用、节能降碳减排，引领绿色消费、倡导低碳生活，为各领域碳减排、碳中和关键量值可测、可溯源，以及绿色低碳和能源转型等科学研究、技术创新和成果应用提供基础支撑，在能源绿色低碳发展、产业结构深度调整、生产生活方式绿色变革中发挥着重要作用，对如期实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。
计量和标准是实现经济社会绿色低碳转型的重要支撑。史作廷认为，为实现碳达峰碳中和目标，充分发挥计量、标准的约束引领和标尺衡量作用，有利于带动重点领域工艺流程、技术装备升级换代，提升行业绿色低碳发展水平，有利于激发技术装备研发创新动力，带动装备制造业高质量发展，有利于实施高耗能产品淘汰、能效标识、节能产品认证、节能产品政府采购等制度，对实现经济社会绿色低碳转型具有重要意义。
计量和标准是做好碳排放统计核算工作的重要基础。史作廷认为，科学准确计量生产生活活动所产生的碳排放，有利于打牢碳排放数据基础，实现温室气体排放“可测量、可报告、可核查”目标，有利于完善行业企业碳排放核算机制，建立健全重点产品碳排放核算方法，对推动构建统一规范的碳排放统计核算体系具有重要意义。
史作廷表示，《方案》明确碳达峰碳中和标准计量体系建设总体思路。他认为，建立健全碳达峰碳中和标准计量体系，必须坚持目标导向，加强体系建设，强化科技创新，科学有序开展工作，逐步建成体系完备、相互衔接、支撑有力、统一规范的碳达峰碳中和标准计量体系，进一步夯实碳达峰碳中和计量、标准工作基础。
他表示，《方案》突出系统性，构建完整体系，《方案》细分能源、工业、交通运输、城乡建设、农业农村等重点应用领域，充分考虑地区、行业、园区等不同维度应用场景，根据碳达峰碳中和实现路径的内在逻辑关系，系统构建了碳达峰碳中和标准计量体系总体框架，并采用体系框架图的形式进行展示，确保工作体系完善严整、工作思路清晰明确、工作举措务实管用。
《方案》突出科学性，设定合理目标，《方案》对标党中央提出的碳达峰碳中和阶段性工作要求，提出到2025年，碳达峰碳中和标准计量体系基本建立，并在计量技术规范及国家、行业、国际标准制修订等方面给出明确具体的量化任务目标；到2030年，体系更加健全；到2060年，技术水平更加先进、管理效能更加突出、服务能力更加高效、引领国际的碳中和标准计量体系全面建成。《方案》提出的近期目标可实现性强，远期目标发展方向明确，适应碳达峰碳中和的阶段性工作需要。
《方案》突出创新性，强化科技支撑，《方案》坚持科技驱动、技术引领的原则，提出要加强计量、标准技术研究，推动关键共性技术突破和应用，开展低碳前沿技术标准引领行动。围绕绿色低碳技术成果，推进科技研发、计量测试、标准研制和产业转型升级融合发展，形成一批重大计量科研成果，研制一批国际引领标准，加快计量、标准创新发展，充分发挥计量、标准的先行带动和创新引领作用。
史作廷表示，《方案》的实施，将推动碳达峰碳中和标准计量体系在各行业、各领域全面发展，通过各有关部门、地方和单位各司其职、共同努力，对建立健全碳达峰碳中和标准计量体系将发挥重要的推动作用，为统筹有序做好碳达峰碳中和工作、促进经济社会高质量发展提供坚强保障。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 15项世界互联网领先科技成果在浙江乌镇发布
- 新华社杭州11月9日电（记者王思北 张璇）9日下午，由世界互联网大会主办、国家互联网信息办公室和浙江省人民政府支持的2022年世界互联网领先科技成果发布活动在位于浙江桐乡的乌镇互联网国际会展中心举行。这是该项活动第七次面向全球举办。…
相关新闻
- 评论
- 关注