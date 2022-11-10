人民网北京11月10日电 （记者孙博洋）近日，市场监管总局会同有关部门印发了《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》（以下简称《方案》）。国家节能中心副主任史作廷就《方案》进行了解读。

计量和标准是科学开展碳达峰碳中和工作的重要保障。史作廷表示，计量和标准具有高创新性、强渗透性、广覆盖性，有利于以标准化促进资源高效利用、节能降碳减排，引领绿色消费、倡导低碳生活，为各领域碳减排、碳中和关键量值可测、可溯源，以及绿色低碳和能源转型等科学研究、技术创新和成果应用提供基础支撑，在能源绿色低碳发展、产业结构深度调整、生产生活方式绿色变革中发挥着重要作用，对如期实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。

计量和标准是实现经济社会绿色低碳转型的重要支撑。史作廷认为，为实现碳达峰碳中和目标，充分发挥计量、标准的约束引领和标尺衡量作用，有利于带动重点领域工艺流程、技术装备升级换代，提升行业绿色低碳发展水平，有利于激发技术装备研发创新动力，带动装备制造业高质量发展，有利于实施高耗能产品淘汰、能效标识、节能产品认证、节能产品政府采购等制度，对实现经济社会绿色低碳转型具有重要意义。

计量和标准是做好碳排放统计核算工作的重要基础。史作廷认为，科学准确计量生产生活活动所产生的碳排放，有利于打牢碳排放数据基础，实现温室气体排放“可测量、可报告、可核查”目标，有利于完善行业企业碳排放核算机制，建立健全重点产品碳排放核算方法，对推动构建统一规范的碳排放统计核算体系具有重要意义。

史作廷表示，《方案》明确碳达峰碳中和标准计量体系建设总体思路。他认为，建立健全碳达峰碳中和标准计量体系，必须坚持目标导向，加强体系建设，强化科技创新，科学有序开展工作，逐步建成体系完备、相互衔接、支撑有力、统一规范的碳达峰碳中和标准计量体系，进一步夯实碳达峰碳中和计量、标准工作基础。

他表示，《方案》突出系统性，构建完整体系，《方案》细分能源、工业、交通运输、城乡建设、农业农村等重点应用领域，充分考虑地区、行业、园区等不同维度应用场景，根据碳达峰碳中和实现路径的内在逻辑关系，系统构建了碳达峰碳中和标准计量体系总体框架，并采用体系框架图的形式进行展示，确保工作体系完善严整、工作思路清晰明确、工作举措务实管用。

《方案》突出科学性，设定合理目标，《方案》对标党中央提出的碳达峰碳中和阶段性工作要求，提出到2025年，碳达峰碳中和标准计量体系基本建立，并在计量技术规范及国家、行业、国际标准制修订等方面给出明确具体的量化任务目标；到2030年，体系更加健全；到2060年，技术水平更加先进、管理效能更加突出、服务能力更加高效、引领国际的碳中和标准计量体系全面建成。《方案》提出的近期目标可实现性强，远期目标发展方向明确，适应碳达峰碳中和的阶段性工作需要。

《方案》突出创新性，强化科技支撑，《方案》坚持科技驱动、技术引领的原则，提出要加强计量、标准技术研究，推动关键共性技术突破和应用，开展低碳前沿技术标准引领行动。围绕绿色低碳技术成果，推进科技研发、计量测试、标准研制和产业转型升级融合发展，形成一批重大计量科研成果，研制一批国际引领标准，加快计量、标准创新发展，充分发挥计量、标准的先行带动和创新引领作用。

史作廷表示，《方案》的实施，将推动碳达峰碳中和标准计量体系在各行业、各领域全面发展，通过各有关部门、地方和单位各司其职、共同努力，对建立健全碳达峰碳中和标准计量体系将发挥重要的推动作用，为统筹有序做好碳达峰碳中和工作、促进经济社会高质量发展提供坚强保障。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经