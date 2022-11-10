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推进APP个人信息保护合规治理 互联网平台当好“守门人”

2022年11月10日10:35 | 来源：光明网
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原标题：推进APP个人信息保护合规治理 互联网平台当好“守门人”

　　注册一款APP时留了电话号码，之后每天都接到各种营销电话；莫名其妙收到保险公司通知保险生效的信息；安装APP后用户权限一律强制性获取，如果拒绝就无法正常使用……近年来，手机APP侵犯个人信息安全的事件常有发生，APP已成为个人信息保护的关键领域。

　　互联网平台如何履行“守门人”角色，推进APP个人信息保护合规治理工作？在《个人信息保护法》正式实施一周年之际，巨量引擎坚持专项行动与长效治理相结合，今年累计通知广告主整改10000余次、下架违规APP超5000余款。

　　第三季度共前置拦截违规APP超5000个

　　今年以来，巨量引擎积极响应工信部对APP个人信息合规治理的要求，以落实《个人信息保护法》为引领，切实履行分发平台义务，系统推动APP个人信息保护治理工作。

　　靶向发力，精准出击。2022年第三季度，巨量引擎展开新一轮APP个人信息保护合规治理行动，重点针对用户关注、反馈的“违规收集个人信息”“超范围收集个人信息”和“频繁、过度索取用户权限”等问题集中处置。依据最新标准，平台启动新一轮在架APP集中巡检、复查复测，对不合规者要求限期整改；对拒不整改或限期内整改不到位的APP零容忍。

　　在开展专项行动的同时，巨量引擎通过强化投前审核环节、高频宣贯指引等多措并举推动长效治理。投前审核方面，平台新增审核规则并及时下沉执行，搭建APP上架前“初审—复审”链路，增加审核校验人力，以前置拦截风险。第三季度平台共拒绝超过5000个违规APP投放，应用下载类广告投诉率较上一季度环比降低10.81%。

　　为超过500个广告主提供针对性服务支持

　　2022年至今，工信部共发布6批（总第26批）APP整改通知。对于责令整改的APP，巨量引擎均第一时间予以拒绝，对限期内整改不到位的APP予以下架，维护用户权益。值得一提的是，巨量引擎还搭建“广告主定向沟通或答疑-上架前复测”机制，一对一反馈问题，点对点帮助广告主进行整改。

　　紧抓“源头”，巨量引擎为超过500个广告主提供有针对性的服务支持，或直接对客户培训，或提供答疑服务，内容包括APP个人信息保护相关的产品功能、政策内容、应用内广告的合规指引等。其中，平台定制化的《应用管理平台开发者合规指引》对各类收集使用用户个人信息的问题场景、界定标准、合规要求进行归纳、梳理并提供完善建议，供开发者自查自纠；相关线上课程也可供开发者学习，以提高其合规风险认识与实践经验。

　　有专家指出，个人信息保护是一个综合问题，应用分发平台应加强与相关方的协同配合。对于巨量引擎等互联网平台而言，也需在产品、服务质量提升和风控能力建设方面做出更多努力，以保障用户的安全与体验。（刘英）

(责编：董童、李源)
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