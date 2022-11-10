原标题：建设银行发起设立住房租赁基金 助力发展长租房市场 增加保障性租赁住房供给

11月8日，建设银行在京举行住房租赁基金成立发布暨合作签约仪式，宣布建信住房租赁基金（有限合伙）、建信住房租赁私募基金管理有限公司正式成立，并与北京、重庆、湖北、成都、南京、广州、佛山等地签署子基金意向协议，以及签署首批十余个项目收购协议。建设银行董事长田国立、行长张金良、副行长纪志宏以及国家发改委、财政部、住建部、中国人民银行、证监会、北京市政府、中国基金业协会等单位有关领导出席发布仪式。

建设银行通过出资设立住房租赁基金，深入推进住房租赁战略，以市场化、法治化、专业化运作，投资房企存量资产，与有关方面加强协作，增加市场化的长租房和保障性租赁住房供给，助力探索房地产发展新模式。同时，建设银行将充分发挥集团优势，推动住房金融业务向覆盖租购两端、服务存量转型升级的模式发展，形成集股权投资、资产并购、信贷支持、租赁运营、REITs发行等为一体的全方位住房金融服务体系，持续提升建设银行在住房金融领域的服务优势。

建信住房租赁基金募集规模为人民币300亿元。其中，建设银行认缴人民币299.99亿元，建信信托有限责任公司全资子公司认缴人民币0.01亿元。截至目前，重点推进项目20余个，项目资产总规模超过100亿元。基金投资项目成熟稳定后，可通过REITs发行或国家政策许可的市场化转让方式退出。

田国立在致辞中表示，建设银行作为国内最早开办住房金融业务的银行，始终紧跟国家住房制度改革步伐，于2017年将住房租赁确定为全行战略，主动创新金融产品，积极培育租赁市场，助力纾解百姓安居的痛点难点问题，多渠道探索新形势下住房制度改革的新模式新路径，取得了良好的战略创新引领和综合社会效应。建行将聚焦三个方面重点发力。一是着力探索租购并举的房地产发展新模式，与地方政府合作设立配套子基金，撬动更多社会资本参与发展住房租赁，盘活房地产行业存量资产。二是着力构建住房金融服务新体系，推动住房金融业务向覆盖租购两端、服务存量升级、间接融资与直接融资并重的方向发展，形成集股权投资、信贷支持、租赁运营、REITs上市为一体的服务闭环。三是着力引导居民住房消费新理念，宣传培育“房子是用来住的，租挺好”的新风尚，增加一批性价比高、分层分类的租赁住房，满足不同群体差异化需求，推动住房消费理念从“为我所有”向“为我所居”转变。建设银行愿同各方一道，齐心协力、稳妥有序推进试点工作，努力让成立基金迈出的一小步，成为带动房地产业朝着健康均衡发展迈出的一大步。

仪式上，建信住房租赁基金分别与北京市、重庆市、湖北省、成都市、南京市、广州市、佛山市等地市场主体签署合作备忘录，约定合作设立地方子基金，并由建设银行提供信贷支持、运营管理、公募REITs上市等综合服务，由地方政府在项目信息推荐、租赁需求整合等方面提供支持。

随着建信住房租赁基金发布以及首批拟投资项目的签约，基金试点进入正式实施阶段。建设银行将与各方一道，落实国家政策导向，推动一批示范性投资项目尽快落地。

北京市住建委、西城区、大兴区、北京市保障房中心、首开集团、首创集团等单位及企业领导出席发布仪式。建设银行总行有关部门、北京市分行、子公司、建信住房租赁基金筹备组相关负责人等参加活动。

(责编：董童、李源)

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