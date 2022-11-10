原标题：多位领导莅临进博会耐克展台，耐克达成多项合作签约

第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，耐克公司相关负责人佘端志介绍耐克展台并表示，中国是耐克全球重要的制造和出口地，也是耐克重要的市场和创新中心。秉持“在中国，为中国”的承诺，入华41年的耐克致力于长期深耕中国市场，对中国市场的未来发展充满信心。

作为第五届进博会参展商联盟体育专业委员会会长单位代表，佘端志在进博会“体育＋可持续发展”专题研讨会上发表主旨演讲，表达耐克通过不断主动创造解决方案来应对环境危机的承诺，并呼吁同行携手并进，共同推动全社会的可持续发展。

以进博会为契机，耐克正式同中国银行上海分行签署备忘录，共同推进数字化电商领域的合作，更好地满足广大中国消费者对于金融生活化和体育场景的追求。

此外，耐克也参与了“2022年中国国际进口博览会参展商联盟大会”等多项重点活动，提前签约第六届进博会，并成为2023年参展商联盟理事会成员。

(责编：曹淼、李源)

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