原标题：2022亚太电协CEO会议在海口举行

11月9日，由东亚及西太平洋电力工业协会、中国电力企业联合会以及国内主要电力企业联合主办的2022亚太电协CEO会议在海口召开。海南省省长冯飞，亚太电协主席、国家电网有限公司董事长辛保安出席会议并致辞。

本次大会聚焦“绿色低碳、‘电’亮未来”主题，设置了主旨演讲、高端对话、线下展览等环节，旨在促进亚太及全球能源电力行业互动交流。亚太电协目前拥有70余家正式会员，会员单位范围涵盖域内18个国家和地区。

辛保安在致辞中指出，亚太地区人口数量多、经济增长快、能源需求大、互补性强，深化区域能源电力合作，打造亚太电力命运共同体至关重要。亚太电协成立以来，各成员携手走过了40余年的光辉历程，已逐步成为推动全球能源电力发展的重要力量。亚太电协将继续秉持共商共建共享理念，加强绿色能源开发利用、能源设施互联互通、低碳技术创新、开放融合能源市场、能源应对气候变化等领域合作，推动亚太地区能源电力交流合作再上新台阶。

冯飞在致辞中代表省委、省政府对会议的召开表示热烈祝贺。他说，此次会议为海南提供了近距离感受能源绿色低碳转型的新趋势和新变革、加强区域能源合作的平台。海南高度重视清洁能源开发和利用，把清洁能源岛建设和大力推广新能源汽车作为标志性工程来抓，正加快构建以新能源为主体的新型电力系统省级示范。期待以此次会议为契机，推动海南与亚太地区在能源领域强化产业合作，促进区域产业链、供应链、价值链深度融合，带动能源投资技术创新等方面的互动交流。海南愿与大家共享自贸港发展机遇，携手开创更加美好的未来。

海南省省领导沈丹阳以及来自政府部门、亚太电协会员单位、国际组织、驻华使领馆和国内外能源电力企业的代表出席会议。（记者 李磊）

(责编：董童、李源)

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