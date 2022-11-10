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10月我国汽车产销量同比增长11.1%和6.9%

2022年11月10日17:56 | 来源：新华网
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新华社北京11月10日电（记者高亢）记者10日从中国汽车工业协会获悉，10月，我国汽车产销量分别达259.9万辆和250.5万辆，环比下降2.7%和4%，同比增长11.1%和6.9%，当月汽车产销保持稳步增长态势。

据中汽协副秘书长陈士华介绍，1至10月，我国汽车产销量分别达2224.2万辆和2197.5万辆，同比增长7.9%和4.6%，增速较1至9月分别扩大0.5个百分点和0.3个百分点。“国家稳经济一揽子政策和接续政策措施加快落实，汽车工业主要经济指标持续改善，行业发展环境持续向好，有助于汽车市场实现全年稳增长、稳预期目标。”他说。

中汽协公布数据显示，10月，新能源汽车产销量分别达76.2万辆和71.4万辆，同比增长87.6%和81.7%，市场占有率达到28.5%。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，燃料电池汽车产销增速最为明显。

(责编：杨光宇、白宇)
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