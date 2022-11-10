新华社杭州11月10日电 题：6G、人机交互、工业互联网……2022年世界互联网大会乌镇峰会热点聚焦

新华社“新华视点”记者

2022年世界互联网大会乌镇峰会9日在浙江乌镇开幕。从“互联网之光”博览会展示的最新产品应用，到世界互联网领先科技成果的发布，再到多场论坛的热烈讨论，6G、人机交互、工业互联网、网络安全等成为与会嘉宾口中的高频词。

6G：新一代无线通信技术成为全球研究热点

随着5G的商用，6G新一代无线通信技术受到全球业界关注，也成为本届大会与会嘉宾交流探讨的焦点之一。

“6G新一代无线通信技术已成为全球研究热点。”北京邮电大学教授、鹏城实验室研究员陶小峰表示，6G的网络速率将从5G的1-10Gbps提升至Tbps量级，以满足智慧交互、沉浸式XR、全息通信、数字孪生等新兴业务的超高速率传输需求。同时，6G研究迫切需要与之匹配的测试环境，以推动6G新一代候选技术的评估和标准化。

本届大会发布的15项具有国际代表性的年度领先科技成果中，其中一项就是“面向6G无线高速接入原型系统及测试环境——EAGLE 6G”，可提供6G关键技术的评估和测试能力，助力国际标准化。

“未来，EAGLE 6G将助力提升6G创新生态体系实力，加快培育战略性新兴产业，支撑数字经济社会发展。”陶小峰说。

人机交互：智能应用场景加速落地

能够一边骑行一边导航的电助力自行车、用眼睛打字的眼动输入仪、集手机和头盔功能为一体的智能头盔……在“互联网之光”博览会上，人机交互在生活中的应用让观众眼前一亮。

“这款自行车装载了4G网卡、Wi-Fi和蓝牙功能，通过智能语音助手可实现一边骑行一边听歌、导航等。”嘉兴哲轮科技有限公司首席运营官侯广辉介绍，电助力自行车在充满电的情况下最长能骑行100多公里。

在腾讯公司展区，一款可以用眼睛打字的眼动输入仪吸引了人们的关注。仪器能够精准捕捉用户的眼球滚动，从而实现打字功能。展会工作人员介绍，对于残障人士、“渐冻症”患者等人群来说，通过眼球转动和凝视即可操作电脑完成输入，眼动输入仪帮助他们提升了打字效率，使他们的生活更加便利。

外卖骑手的安全问题一直备受关注。饿了么研发的一款集合手机和头盔功能的智能头盔，利用物联网、大数据、人工智能等技术，在设计中加入传感器和硬件模组，一方面可以帮助识别骑手的安全状态，另一方面通过增加语音操作，减少对手机的直接操作，保障骑手人身安全。

工作人员介绍，如果骑手摔倒或受到撞击，头盔会启动SOS模式，可以向紧急联系人发送骑手位置坐标短信。目前，已在上海、江苏、浙江等地试点推广。

工业互联网：以数字化赋能产业链重构

“无人工厂”24小时不间断生产、“机器人同事”包揽重活累活、“透明化生产线”监测全流程作业数据……

当前，工业互联网创新发展已成为加快我国制造业数字化转型和支撑经济高质量发展的重要力量。统计数据显示，工业互联网平台体系已延伸至45个国民经济大类，产业规模突破万亿元。

伴随工业互联网向纵深发展，未来的工厂会是什么样子？在大会的工业互联网论坛上，中控科技集团创始人褚健向大家描绘了这样一幅画面：“可能就像一个驾驶舱，不论是现场的操作工、车间主任，还是各个部门负责人、企业总经理，都在跟界面打交道，跟手机、计算机打交道，变成‘无人工厂’。”

与会嘉宾认为，当工业互联网对数字化技术的应用不断深入，从工业物联到工业互联、再到产业互联的发展，需要多方参与生态建设。

“新兴技术快速更新迭代，面对随之而来的挑战，单靠一家公司或一家供应商无法克服，行业数字化项目的实施和维护需要大家的共同努力。”诺基亚集团副总裁乔什·亚纶呼吁道。

网络安全：筑牢数字文明的安全底座

面对数字化带来的机遇和挑战，如何携手构建更加安全稳定的网络空间？

奇安信集团总裁吴云坤认为，在新一轮科技革命和产业变革的浪潮下，网络安全已经成为“底板工程”，哪里有数字化、信息化，哪里就需要网络安全。构建数字化时代的网络安全底板，亟须借助更多专业力量，共同构建网络安全生态体系，打造网络安全能力体系。

“数字文明在突破传统生产要素流动限制、促进市场效率和文化多样性的同时，带来了不可忽视的信息安全问题。”杭州安恒信息技术股份有限公司董事长范渊说，这需要更加重视数字安全的基础作用，筑牢数字文明的安全底座，坚持自主可控对于新安全格局构建至关重要。

复旦大学网络空间国际治理研究基地主任沈逸表示，保障网络安全，是全球网络空间治理的核心议题之一，也是数字时代国家需要应对和解决的战略目标。

360集团创始人周鸿祎认为，进入数字文明时代，网络安全的概念已经难以涵盖数字化带来的各种安全新挑战，亟须升级为数字安全。“在新的历史时期，科技公司要承担新的历史使命。我们呼吁更多科技企业共同为中小微企业的数字化转型和实体经济的发展贡献力量。”（记者王思北、徐壮、张璇、马剑）

(责编：杨光宇、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经