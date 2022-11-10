一只智能生物耳标，可实时监测猪、羊的健康指标，及时发现疫病；一把科技椅，通过体征采集、人脸识别即可为老年人建立健康档案……在2022年世界互联网大会乌镇峰会上，数字赋能千行百业的成果一一亮相。透过峰会之“窗”，数字科技正全方位重塑社会生产、生活和治理模式，释放不竭的创造力。

在2022年“互联网之光”博览会上，工作人员为观众演示外骨骼机器人的使用。新华社记者江汉 摄

整件衣服由一根纱线织就，没有缝合痕迹，质感十足。在峰会“数字赋能共同富裕成果展”上，智能化一体成衣机正在“打印”羊毛衫。“我们只需输入设计版式的数据，半个小时就能织出一件成衣。”讲解员陈孝强说。

在峰会数字农业展区，独特的智能生物耳标同样吸引众人目光。今年1月起，浙江省桐乡市众成湖羊专业合作社里的4000多头羊第一次用上了这款耳标。“它能够实时统计湖羊从出生到出栏的养殖、免疫、检测、治疗等信息，为疫病精密智控和产品精准溯源提供了保障。”合作社负责人沈惠根说。

羊毛衫的智能化生产和羊只的智慧化管理，是传统产业拥抱数字化浪潮的一个缩影。近年来，浙江省让政府、企业、科研院所、金融机构等多方力量协同，打造“产业大脑+未来工厂”核心场景。一批数字企业应运而生，数字产业化、产业数字化水平显著提高。

2022年世界互联网大会乌镇峰会上展示的智能化一体成衣机。新华社记者唐弢 摄

为了使生产环节的数据更准确，生产环节更透明，位于浙江省诸暨市的华纬科技股份有限公司第一时间打造“智慧工厂”：一根弹簧用料多少、制作炉温高低、需要工时长短……大数据能精准给出答案。“通过设备联网把生产、物流、供应等环节搬上数字协同平台，企业更好地实现供需对接，生产效率提升20%，成本大幅降低。”华纬科技董事长金雷说。

高质量发展，不只在生产力的提升。在浙江，数字化升级助推资源配置变革，让土地、金融、生态等关键要素在数字化改革大潮中持续涌动，不断激发市场经济的内在活力。

“只要在手机上一点，自家的公益林也能拿来贷款，实在是太方便了。”浙江省龙泉市住龙镇龙星村村民张高忠通过当地创新开发的“益林富民”跨场景应用，足不出户就将林地地役权、补偿收益权等作为质押担保，获得授信贷款。应用还能协助村民发布林地流转、生态产品等信息，精准匹配供需，实现林地流转“一键交易”。

身高、体脂、血压……在峰会的健康驿站，体验者不到五分钟就能完成全套检查。讲解员说，慢性病患者可通过智能监测设备，自主监测健康数据。这样的健康驿站已在桐乡市11个乡镇实现全覆盖。

通过数字赋能，浙江推动公共服务智慧便捷、公平普惠，释放更多共同富裕的数字红利，提升群众在数字时代的获得感、幸福感。在公园门口跟AI管家“乌镇宝宝”聊聊当天的天气，或是来到AI广场舞运动区，跟随AI教练健身、练舞，已成为乌镇老人幸福晚年的日常。如今的乌镇人民公园已变身为“5G+智慧生态公园”，AI智慧步道、AI虚拟骑行、VR足球场等智慧生活装置日新月异。（记者唐弢、殷晓圣）

(责编：杨光宇、白宇)

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