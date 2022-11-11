本报上海11月10日电 （记者曹玲娟）11月10日晚上6点半，国家会展中心（上海）东登陆大厅的8米层外长廊步道熠熠生辉。在灯牌和音乐的陪伴下，一场暖心的“小叶子”志愿者离园仪式正在举行。

“时间过得太快了。”上海海关学院的志愿者田凤颖说，“今年是我第一次当‘小叶子’，无论是志愿者们专业负责的态度，还是展馆内先进的展品，都让我印象深刻。明年，我还想再来！”

进博会期间，“小叶子”志愿者们收获满满。上海师范大学的志愿者林晓康从刚开始巡馆的紧张好奇，到后来落落大方带领3个国家的大使参观展区，他迅速成长为熟知“四叶草”的资深“导游”。

“小叶子”志愿者们直面挑战的拼搏精神同样让人印象深刻。上海师范大学的志愿者赵晨曦有一份3万字的讲解词，开展前每日背诵；上海应用技术大学的志愿者张亦唯日均巡馆步数超过2万步；复旦大学的志愿者陈璐瑀负责审核校对宣传视频，逐帧检查……

第五届进博会从40所高校招募会期志愿者3591人。其中，参加过往届进博会志愿服务的409人。在今年的志愿者中，中共党员428人，占总人数的12%；入党积极分子1212人，占34%。

进博会让世界分享中国发展新机遇，也让世界看到了中国青年蓬勃向上的力量。共青团上海市委提供的数据显示，自10月25日试运行启动至11月10日，共有29931人次志愿者参与岗位实训、“啄木鸟行动”、巡馆及上岗服务。“小叶子”志愿者主要服务于嘉宾联络接待、医疗应急救援、交易数据统计、防疫健康宣传、行政辅助保障、现场引导咨询、展会注册管理、迎送辅助保障、新闻宣传辅助九大岗位，累计服务时长75万余小时，服务378460人次。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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