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“数字长三角共建联盟”启动

2022年11月11日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报嘉兴11月10日电  （记者金歆、窦瀚洋）9日，长三角一体化数字文明共建研讨会在浙江乌镇互联网国际会展中心展览中心举行，此次研讨会也是2022年世界互联网大会乌镇峰会3项“永久举办地”特色活动之一。

　　研讨会上，由沪苏浙皖长三角联席办和上海青浦、上海松江、杭州、宁波、嘉兴、湖州、南京、苏州、合肥、芜湖10市（区）人民政府共同倡议组建的“数字长三角共建联盟”正式启动。联盟遵循“开放、平等、协作”原则，将为“数字长三角”建设提供一个“共建共享、开放融合、互助共进、多跨协同”的协作平台、智库平台和服务平台。

　　会上，“数字长三角共建联盟”发布了《携手迈向长三角数字文明新未来——乌镇宣言》，宣言提出将致力于引领数字基建新布局，激发数字经济新活力，增强数字政府新效能，优化数字社会新环境，加快数字素养新提升，共商数字治理新机制，筑牢数字安全新屏障。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月11日 04 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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