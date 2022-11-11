本报北京11月10日电 （记者徐佩玉）记者10日从中国人民银行获悉，10月末，人民币贷款余额211.37万亿元，同比增长11.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.8个百分点。10月份人民币贷款增加6152亿元，受基数较高等因素影响，同比少增2110亿元。

数据显示，10月末，广义货币（M2）余额261.29万亿元，同比增长11.8%。

10月末，社会融资规模存量为341.42万亿元，同比增长10.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为209.84万亿元，同比增长10.9%。10月份社会融资规模增量为9079亿元，比上年同期少7097亿元。

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