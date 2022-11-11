原标题：“聚力行稳 蓄势新程”2022中国汽车论坛在上海召开

111月8日-10日，以“聚力行稳 蓄势新程”为主题的2022中国汽车论坛在上海召开。工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在论坛中表示，要进一步加大力度，创新思路，持之以恒推动汽车产业高质量发展。下一步，工信部将通过优化政策供给、保障稳定运行、支持创新突破、优化发展环境、深化国际合作五大举措，优化产业链供应链布局，更好保持全球产业链畅通；加强关键资源能力，优化配套发展环境，更好推动新能源汽车产业发展。

当前，汽车产业面临着转型升级，提升科技创新能力推动高质量发展、深化汽车产业改革开放、加快汽车产业绿色发展，成为汽车管理部门、行业、企业等共同面对的核心课题。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，当前，中国汽车产业高质量发展进入新阶段，行业未来面临巨大的机遇与挑战，迫切需要发挥超大规模市场优势，着力构建中国式智能网联汽车产业融合生态，践行“双碳”战略，建设供应链新体系，夯实产业基础，迎接汽车百年变局新局面的到来。

(责编：王连香、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经