人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“聚力行稳 蓄势新程”2022中国汽车论坛在上海召开

2022年11月11日08:39 | 来源：新华网
小字号

原标题：“聚力行稳 蓄势新程”2022中国汽车论坛在上海召开

111月8日-10日，以“聚力行稳 蓄势新程”为主题的2022中国汽车论坛在上海召开。工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在论坛中表示，要进一步加大力度，创新思路，持之以恒推动汽车产业高质量发展。下一步，工信部将通过优化政策供给、保障稳定运行、支持创新突破、优化发展环境、深化国际合作五大举措，优化产业链供应链布局，更好保持全球产业链畅通；加强关键资源能力，优化配套发展环境，更好推动新能源汽车产业发展。

当前，汽车产业面临着转型升级，提升科技创新能力推动高质量发展、深化汽车产业改革开放、加快汽车产业绿色发展，成为汽车管理部门、行业、企业等共同面对的核心课题。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，当前，中国汽车产业高质量发展进入新阶段，行业未来面临巨大的机遇与挑战，迫切需要发挥超大规模市场优势，着力构建中国式智能网联汽车产业融合生态，践行“双碳”战略，建设供应链新体系，夯实产业基础，迎接汽车百年变局新局面的到来。

 

(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新朋老友相约《进博会客厅》： 扎根中国共享机遇
　　“五年来，我们连续参与了中国国际进口博览会（以下简称进博会），进博会已经成为外国产品进入中国市场的窗口和大门。”在第五届进博会期间，阿根廷驻上海农业处专员奥斯卡·埃尔内斯托·索利斯在做客《进博会客厅》时说，在本届进博会上，阿根廷带来了葡萄酒、肉类、水果等产品，希望将更多阿根廷的优质产品引进到中国，共享中国机遇。…
强生中国戴康澜：推动个人健康管理创新 共建共享中国市场机遇
　　人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）“作为一个开放、合作的平台，进博会为我们携手各方加速引入创新产品、推动个人健康管理的发展创造了更好的机遇。”在第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，强生中国个人健康护理总裁戴康澜表示，“我们对中国市场充满信心，期待未来与更多伙伴携手并行，抓住中国开放机遇，促进合作、推动创新，将更多全球领先的个人健康管理解决方案引入中国，为人民的健康作出贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部