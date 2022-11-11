古村丰收乐（寻找最美乡村·阳产村）
2022年11月11日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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喜悦。
村景。
丰收。
民居。
近日，安徽省黄山市歙县深渡镇阳产村，农民在房前屋后晾晒收获的玉米、红辣椒、山核桃、南瓜等，与鳞次栉比的土楼共同勾勒出一幅美丽的乡村丰收图。
阳产村是一个有着400多年历史、依山而建的土楼村落。近年来，当地依托独具特色的土楼群，引进文旅公司，充分挖掘、合理利用阳产土楼人文景观和自然资源，吸引众多游客前来参观体验，带动了当地村民增收致富。据介绍，2021年，阳产村共接待游客约12万人，营业收入达400万元。
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《 人民日报 》（ 2022年11月11日 04 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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