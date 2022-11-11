中国科学技术发展战略研究院

党的二十大报告提出：“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”。创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们深入实施创新驱动发展战略，坚定不移走中国特色自主创新道路，大力建设创新型国家和科技强国，科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化，成功进入创新型国家行列，走出了一条从人才强、科技强到产业强、经济强、国家强的发展道路。科技创新成为社会主义现代化建设的内生动力和有力支撑。

科技创新满足国家战略需求。习近平总书记指出：“物质资源必然越用越少，而科技和人才却会越用越多。我们要推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，必须及早转入创新驱动发展轨道，把科技创新潜力更好释放出来，充分发挥科技进步和创新的作用。”在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，我国科技创新能力实现了新跃升。全社会研发经费支出从2012年的1万亿元增加到2021年的2.8万亿元，研发投入强度从1.91%提高到2.44%，其中2016—2021年经费年均增长12.3%，连续6年保持两位数增长。持续的科技投入保障了大规模、高水平的科研产出，我国科研论文发表数量和专利申请量居于世界首位，量子信息、材料、脑科学、空间科学等基础研究领域取得一批重大原创成果，载人航天、量子计算、深空深海探测等关键核心技术实现突破，北斗导航卫星全球组网，特高压输电工程、复兴号高速列车、港珠澳大桥、川藏铁路等重大工程都得到了有力的科技支撑。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国组织精锐力量开展疫情防控应急科研攻关，在疫苗、药物、检测试剂等方面取得一批科技创新成果，以新型举国体制及时有力支撑疫情防控。我国与161个国家和地区的科技合作关系持续发展，在气候变化、粮食安全、人类生命健康等领域创造出丰硕的合作研究成果，为全球可持续发展作出了中国科技贡献。我国在世界知识产权组织发布的全球创新指数排名，从2012年的第三十四位上升到2022年的第十一位。

科技创新支撑现代化经济体系建设。2012年12月，习近平总书记在广东考察工作时强调：“我们要大力实施创新驱动发展战略，加快完善创新机制，全方位推进科技创新、企业创新、产品创新、市场创新、品牌创新，加快科技成果向现实生产力转化，推动科技和经济紧密结合。”十年来，围绕科技和经济紧密结合，我国在科研经费、科技成果转化、人才评价激励、企业技术创新等方面全面深化改革，高水平研究型大学、科研院所的科研能力持续提升，一批具有国际竞争力的科技型企业成长壮大，更加高效顺畅的国家创新体系成为现代化经济体系的“筋骨”。太阳能光伏、风电、新能源汽车、半导体照明、先进储能、煤炭清洁高效利用、深海油气、新型核电等技术保障国家能源安全，奠定现代化经济体系建设的重要基础。人工智能、大数据、区块链、量子通信、智能制造等新兴技术融入产业发展，移动通信技术实现“3G突破、4G同步、5G引领”的历史性跨越，催生了智能终端、远程医疗等新产品新业态，我国数字经济规模居世界第二位。农业科技进步贡献率超过61%，科技成为保障粮食安全、种子安全的关键。医疗装备开发、新药研制、环境治理等方面的科技应用显著提高了人民生活质量，科技特派员、科技扶贫等措施在打赢脱贫攻坚战中发挥了重要作用。

科技创新塑造未来发展优势。习近平总书记在党的二十大报告中对教育、科技、人才工作作出全面部署，要求“开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势”。十年来，我国在多个领域探索开辟科技创新引领发展的新路径。例如，在科学引领方面，启动第二次青藏科考，创造了一系列科学考察研究新纪录，推动科技在青藏高原可持续发展、国家生态文明建设和全球生态环境保护等方面发挥更大引领作用。在科技企业发展方面，全国高新技术企业数量从10多年前的4.9万家增加到2021年的33万家，上交税额由2012年的0.8万亿元增加到2021年的2.3万亿元。在上海证券交易所科创板、北京证券交易所上市的企业中，高新技术企业占比超过90%。在区域发展方面，北京、上海、粤港澳大湾区等科技创新中心的辐射带动作用不断增强，国家自主创新示范区、国家高新区等创新集群成为推动各地加快实现高质量发展的有力引擎。新征程上，要深入实施创新驱动发展战略，在科技自立自强上取得更大进展，努力开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性。

（执笔：李 哲 杨 洋）

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 09 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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