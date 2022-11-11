原标题：总规模将超三万亿 户外运动产业发展规划勾画新蓝图

国家发展改革委日前公布了体育总局、发展改革委、工业和信息化部等多部门联合印发的《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》（以下简称《规划》）。

我国户外运动产业正在快速发展。据统计，截至2021年底，全国户外运动参与人数已超过4亿人。《规划》提出，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。

推动新蓝图变成现实，我国户外运动产业还需下足哪些功夫？专家对《规划》进行了解读。

推动自然资源向户外运动开放

《规划》指出，当前我国户外运动产业尚处于发展初期，还存在一些短板和薄弱环节。

这份文件从优化户外运动产业发展环境、完善户外运动产业发展布局、优化户外运动产业结构、丰富户外运动产品供给、释放户外运动消费潜力、强化户外运动服务支持6个方面明确了户外运动产业发展的主要任务。

在优化户外运动产业发展环境方面，《规划》提出，推动自然资源向户外运动开放，推进户外运动装备器材便利化运输，搭建户外运动产业发展平台，提升户外运动数字化、智慧化水平。

“户外运动是以自然环境为载体，以竞技、健身、休闲等为主要形式的体育活动。发展户外运动，对激发自然资源活力，践行‘两山理念’具有重要意义。”浙江大学国家体育产业研究基地主任周丽君教授指出，然而我国自然资源向户外运动开放程度不高，比如一些综合效益突出的户外运动赛事因在自然保护地开展被禁止；航空飞行营地因低空空域使用审批困难难以建设运营等。

周丽君介绍，放眼全球，利用自然保护地开展户外运动是一种常态。据统计，国际上自然保护地年均接待户外运动参与者和游客约80亿人次，广泛开展徒步、登山、露营、攀岩、自行车、滑雪、皮划艇、滑翔伞等户外运动项目，并促进户外装备器材、教育培训等业态的发展，创造直接收入6000亿美元。

周丽君认为，《规划》在保护生态环境的基础上引导户外运动项目绿色开发，创新性提出自然资源向户外运动开放试点工程，探索户外运动进入国家公园等自然保护地的有效做法，进一步拓展了户外运动产业发展新空间。

加快户外运动用品制造业转型升级

在优化户外运动产业结构方面，《规划》提出，加快户外运动用品制造业转型升级。加强新材料、先进技术与设备在户外运动用品制造领域的应用；鼓励户外运动企业与高校、科研院所联合创建户外运动用品研发制造中心，通过资源共享、创新要素优化组合、重大科技任务牵引等手段，提高核心技术自主研发能力。

“培育户外运动产业发展主体是促进户外运动产业发展的动力源泉。”周丽君表示，现阶段，我国户外运动产业发展主体的品牌影响力不足，使得户外运动产业的驱动力不强。

周丽君分析，《规划》提出，着力培育户外运动龙头企业，通过促进强强合作，提升企业的核心竞争力与品牌影响力。尤其是，《规划》引导中小微户外运动企业向“专精特新”方向发展，争创细分市场冠军，塑造品牌形象。国际经验也证明这一举措的有效性。

“创新是引领发展的第一动力，也是激活户外运动产业的动能之源。”中国宏观经济研究院社会发展研究所副研究员范宪伟认为，当前，我国户外运动产业发展还存在一系列体制机制障碍，5G、大数据、物联网、人工智能等新技术助推户外运动产品创新和场景拓展还不多，迫切需要以改革为动力，以创新为引领，通过管理创新、技术创新、服务创新和产品创新，破除制约户外运动产业发展的瓶颈与难题，提高发展的质量和效益。（记者 刘园园）

(责编：赵竹青、陈键)

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