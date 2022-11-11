原标题：反复感染新冠会增加器官衰竭风险

据发表在10日《自然·医学》杂志上的一项最新研究，美国圣路易斯华盛顿大学医学院和圣路易斯退伍军人事务部的研究人员发现，反复感染新冠病毒会导致多个器官系统出现不良健康状况的风险显著增加。

再次或多次感染新冠病毒的结果包括住院，易患肺、心脏、血液、肌肉骨骼和胃肠道系统疾病，还会导致糖尿病、肾脏疾病和精神健康问题，甚至病亡。

自从新冠疫情流行以来，科学家们已经了解到，最初的感染可能会导致短期或长期的健康风险，影响人体几乎每个器官系统。他们还确定，尽管在第一次感染后获得了天然抗体，并接种了疫苗和加强针，但人们依然可能再次或第三次感染新冠病毒。

论文资深作者、医学博士、医学院临床流行病学家齐亚德·阿尔-阿利说，我们的研究清楚地表明，第二次、第三次或第四次感染会在急性期，即感染后30天，以及之后的几个月增加健康风险，这意味着更长的新冠病毒感染阶段。

此外，研究表明，这种风险似乎还随着每一次感染而增加。

在这项研究中，他们分析了美国最大的综合医疗保健系统——美国退伍军人事务部维护的数据库中约580万份匿名病历。患者代表了不同的年龄、种族和性别。

总体而言，与没有再次感染新冠病毒的人相比，再次感染者病亡的可能性是前者的两倍，住院的可能性是其3倍。

此外，与感染过一次病毒的患者相比，重复感染的患者出现肺部问题的可能性是前者的3.5倍，患心脏病的可能性是其3倍，患脑部疾病的可能性是其1.6倍。

“人们应该尽最大努力防止再次感染，例如，符合条件的接种新冠疫苗加强针。”阿尔-阿利说，“进入冬季，群众应提高警觉性，降低感染或再感染新冠病毒的风险。”（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)

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