机场围界安全是机场安防的头等大事，人员入侵会对航空器形成重大安全隐患。而传统技防手段受天气影响，风雨雪雾会导致围界告警误报频发。

在11月7日下午的机场与轨道军团媒体沟通会上，华为公司副总裁、机场与轨道军团CEO李俊风作了题为《聚焦ICT基础设施，打造行业数字底座 助力机场与轨道高质量发展》的分享，详细介绍了华为机场与轨道军团定位和行业解决方案。他表示，军团坚持有所为有所不为，华为要做的就是聚焦ICT基础设施，帮机场与轨道行业打造坚实的ICT数字底座，同时联合伙伴、客户构建智慧应用，一起支撑行业智慧化和数字化发展，助力机场与轨道行业实现高质量发展。

华为机场与轨道军团副总裁周欣介绍，华为基于分布式光纤传感，融合视频技术，联合民航二所等行业伙伴打造的智慧机场光感围界解决方案，更准确识别风雨或人的振动，实现全天候、全覆盖、长距离、零漏报、极低误报，提升围界智能防护水平。

华为机场与轨道军团成立于2022年3月30日，但华为服务机场与轨道行业已经有二十多年，服务于全球四十多个国家和地区的100+机场和航司、全球七十多个城市的130,000+公里铁路、300+条城市轨道线路。

李俊风介绍，华为公司成立军团，主要有两方面的考虑，一是对内缩短管理链条，希望军团能实现客户需求到公司技术能力之间的快速连接，缩短中间消耗；二是希望横向整合从研发到营销到销售与服务等能力，从而快速地为行业和客户提供价值。

交通运输行业正处于数字化和智慧化爬坡阶段，整个交通行业处于大的数字化拐点，未来十年交通运输行业数字化、智慧化是非常大的机会。华为公司希望与合作伙伴、客户一起抓住这一机遇，做机场与轨道行业数字化转型同路人，使我们的出行更方便、更安全、更快捷。

机场与轨道行业的数字化包含两部分：一是要有一个数字平台，即基础设施数字化；二是业务流程数字化，即把人的经验进行抽象和提取，用人工智能技术把算法固化在数字平台上。两者缺一不可。未来5G、云计算和人工智能等ICT技术，将在机场与轨道行业发挥关键支撑作用。而数字化转型的关键是要打造领先的行业ICT数字底座，当然，只有数字底座、没有上面的业务应用和数字流程去支撑，也是用不起来的。华为要做的就是聚焦ICT基础设施，帮机场与轨道行业打造坚实的ICT数字底座，同时联合伙伴、客户构建智慧应用，一起支撑行业智慧化和数字化发展。

“我们要做的是把业务边界划清楚，华为只做边界以内的事情。有人认为华为什么都能做，其实华为公司只能做好ICT基础设施，这是我们的核心价值。所以我们提出来要有所为、有所不为。有所为就是在边界内我们要做到极致，极致的架构、极致的成本、极致的竞争力和极致的服务。但是在数字底座以外，我们需要与更多的合作伙伴以及客户一起，通过业务流程的数字化，用好数字底座“，李俊风强调。（人民日报客户端广东频道）

(责编：曹淼、李源)

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